OnePlus introduceert zijn eerste smartwatch op 23 maart

OnePlus toont zijn eerste smartwatch op 23 maart. Dat teaset het bedrijf op zijn Twitter-account. De introductie vindt plaats tijdens de presentatie van de komende OnePlus 9-smartphones. OnePlus meldde eerder al dat het begin 2021 een smartwatch uitbrengt.

OnePlus plaatst een teaser van zijn smartwatch op Twitter, die onder andere delen van de behuizing en het rubberen horlogebandje lijkt te tonen. Uitgaande van de teaser, lijkt het horloge een rond scherm te hebben. De tweet zelf verwijst door naar een 'Watch This Space'-forumpagina, waar gebruikers kunnen raden wat het product is. Deelnemers worden daarbij uitgenodigd om 'alleen foute antwoorden' te geven.

Er gaan al langer geluiden rond over een horloge van OnePlus. Eind augustus verscheen een vermelding van een OnePlus Watch bij een overheidsinstantie uit Singapore. Ceo Pete Lau bevestigde in december dat het bedrijf werkt aan een eigen smartwatch, die mogelijk wordt gebaseerd op Googles Wear OS, hoewel dit nog niet is bevestigd. De topman meldde een week later dat dit horloge begin 2021 uit zou komen. Het bedrijf werkte naar eigen zeggen in 2015 al aan een smartwatch, maar heeft die oorspronkelijke plannen uiteindelijk geschrapt.