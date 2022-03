Google werkt aan fix voor niet-werkende Ok Google-functie op horloges

Google werkt aan een fix voor het niet werken van het stemcommando 'Ok Google' op horloges met Wear OS. De functie lijkt al maanden stuk te zijn. Het is onbekend wanneer de functie weer moet werken.

Google gaat fabrikanten van horloges 'helpen de problemen op te lossen', meldt de Wear OS-maker aan The Verge. Het is onbekend waar het probleem door komt, maar het treedt in elk geval al langere tijd op bij meerdere horlogemerken, blijkt uit Googles eigen issuetracker. Sommige meldingen begonnen in juni, de meeste dateren van november of daarna.

Gebruikers kunnen het stemcommando gebruiken om te praten tegen Google Assistant. Dat is nog steeds mogelijk, maar dan is het nodig om een knop op de behuizing van een horloge in te drukken. Het is onbekend hoeveel mensen te maken hebben met dit probleem en hoe lang het duurt voordat de fix er zal zijn.