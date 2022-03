Umlaut roept T-Mobile Nederland uit tot best geteste mobiele netwerk wereldwijd

Netwerkonderzoeker Umlaut heeft op basis van eigen onderzoek het Nederlandse netwerk van provider T-Mobile uitgeroepen tot het beste. Het bedrijf onderzoekt mobiele netwerken op zaken als bereik, netwerksnelheid en betrouwbaarheid tijdens telefoneren.

T-Mobile haalde bij de in december gepubliceerde resultaten 962 punten van de 1000 mogelijke punten en er is geen andere geteste provider ter wereld met zo'n hoge score, zegt Umlaut. Daarbij gaat het om een combinatie van eigen Umlaut-testen op gebied van data en spraak en om resultaten die publiek zijn verzameld, buiten de eigen testen om.

Het verschil met de providers erachter is klein: het Zwitserse Swisscom haalt een score van 960, Sunrise uit Zwitserland komt tot 955 en Magenta in Oostenrijk haalt diezelfde score. De vijfde plek is voor KPN, dat tot 954 punten komt. Er zijn 92 netwerken wereldwijd met totaalscores. Belgische mobiele netwerken zitten daar niet bij.

De verhoudingen zijn ongeveer hetzelfde als vorig jaar, toen ongeveer dezelfde providers deel uitmaakten van de top vijf. De verschillen tussen de Nederlandse netwerken zijn klein. Doordat Nederland klein en vlak is, is het voor providers relatief makkelijk op veel plekken goed bereik en goede snelheden mogelijk te maken. Umlaut licht zijn methodologie toe in een framework-document. Het bedrijf heette voorheen P3.

Er is ook kritiek op de test. Zo constateerde Antennekaart in december al dat KPN en T-Mobile tijdelijke masten neerzetten ten tijde van de testen; de site kan niets zeggen over een relatie tussen de testperiode en de tijdelijke masten, maar het is niet voor het eerst dat er tijdelijke masten staan tijdens testperiodes en later weer verdwijnen.

KPN zegt niets over de vraag of die tijdelijke masten er staan voor de Umlaut-test. "Wij zetten zeer regelmatig tijdelijke sites in, om allerlei redenen", zegt woordvoerder Stijn Wesselink. "Bijvoorbeeld bij werkzaamheden, wanneer antennes verstoord zijn of wanneer we in afwachting zijn van een permanente site of andere permanente oplossing, zoals een configuratiewijziging of uitbreiding van een naburige site. Of bijvoorbeeld tijdens evenementen. We hebben in totaal 5000 mobiele zendmasten in heel Nederland en structureel hebben we ook enkele tientallen tijdelijke opstelpunten in gebruik waarvan de locatie wisselt. Soms staan ze er enkele weken, soms blijven ze jaren staan."

Woordvoerder Klaas-Jan Lageschaar van T-Mobile ontkent dat de tijdelijke masten er staan voor de test. "We zetten gemiddeld zo'n dertig tijdelijke masten in door Nederland het ganse jaar door. Dit doen we op plekken waar we een site hebben verloren en wachten op een nieuwe definitieve locatie. Dit doen we ook op plekken waar een vergunningstraject loopt voor een definitieve mast. Zo hebben we ook tijdelijke masten ingezet na de brandstichtingen. Als we een tijdelijke mast neerzetten, is dat enkel omdat we een dekkingsprobleem oplossen."