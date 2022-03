Google TV krijgt basismodus die apps, aanbevelingen en Google Assistant schrapt

Google TV, een op Android TV gebaseerd besturingssysteem met een andere interface, geeft gebruikers de mogelijkheid om in feite het smart-tv-gedeelte uit te schakelen. Bij de set-up is het mogelijk te kiezen voor een basismodus zonder apps, aanbevelingen en Google Assistant.

Google heeft de komst van deze basismodus binnen Google TV bevestigd aan 9to5Google. Het bedrijf licht toe dat deze functie geen onderdeel wordt van Android TV 12, maar enkel beschikbaar zal zijn op televisies die met Google TV uitkomen. Dat zullen in ieder geval een aantal komende high-end televisies van Sony zijn; momenteel zijn er nog geen televisies die op Google TV draaien. De nieuwe Chromecast draait ook op Google TV, maar de basismodus om de genoemde functies uit te schakelen is specifiek op televisies gericht.

Het Google TV Homescreen in de Verenigde Staten (links) en in Nederland.

Dat laatste blijkt uit screenshots die 9to5Google heeft geplaatst. Daarop is te zien dat de 'basic TV'-instelling streamingapps, gepersonaliseerde aanbevelingen en Google Assistant uitschakelt. Ook de castingfunctie zou dan niet beschikbaar zijn. Alleen de in de Verenigde Staten aanwezige live tv-functie en de mogelijkheid om externe apparaten via bijvoorbeeld HDMI aan te sluiten, blijven dan nog mogelijk. Het gevolg van deze keuze is zichtbaar in het homescreen, dat er een stuk kaler uitziet, al is dat deels te verklaren door de beperkingen van de ADT-3 Android TV-dongel voor ontwikkelaars, waar 9to5Google de interface op heeft getest.

Gebruikers kunnen na het kiezen voor de basismodus wel op elk gewenst moment weer terug naar de volledige interface. Een Google-woordvoerder liet aan 9to5Google weten dat de basismodus met name is bedoeld voor gebruikers die geen toegang hebben tot het internet. Het zou echter ook interessant kunnen zijn voor gebruikers die bijvoorbeeld een aparte mediaspeler zoals de Apple TV 4K of Nvidia Shield TV gebruiken.

Google TV is een op Android TV gebaseerd besturingssysteem, dat zich vooral kenmerkt door de persoonlijke aanbevelingen en de mogelijkheid voor gebruikers om content in meerdere diensten te zoeken.