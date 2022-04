Nvidia begint met introductie reclame streamingdiensten op Shield TV-homescreen

De Nvidia Shield TV-mediaspeler krijgt in een aankomende Android TV-update reclame op het homescreen. Dat neemt de vorm aan van 'aanbevolen series en films', die beschikbaar zijn via streamingdiensten waarop de gebruiker mogelijk niet geabonneerd is.

Deze aanbevelingen zullen na de update op het thuisscherm verschijnen en nemen de eerste een á twee rijen in, de prominentste plek op dat scherm. De films en series zijn 'uitgekozen door Google Plays media-experts of gesponsord door onze mediapartners', lichtte Google toe bij de eerste introductie van de functie. Vanuit de aanbeveling kan men snel doorklikken naar een trailer en daaropvolgend de media afspelen of indien nodig een abonnement afsluiten op de hostende dienst.

9to5Google kwam met het nieuws en zegt de informatie van Nvidia zelf te hebben. Het nieuwe thuisscherm wordt nu geïntroduceerd in de VS, Canada, het VK, Frankrijk, Duitsland en Australië. Italië en Spanje krijgen de update ook, maar dan zonder de reclame. 24 juni moet deze 'uitrol' volbracht zijn. Informatie over andere landen geven Nvidia en 9to5Google op dit moment niet. Of de reclame naar alle generaties Shield TV komt, is nog niet zeker. Nvidia houdt wat betreft software zijn apparaten allemaal even up-to-date, dus het valt te verwachten dat dit nieuws alle Shield TV's treft.

Op Reddit is men niet te spreken over de update. In de reacties daar worden bovendien technieken gedeeld om deze wijziging al dan niet tijdelijk te dwarsbomen. De Nvidia Shield TV is sinds 2015 verkrijgbaar en kreeg nieuwe hardwaregeneraties in 2017 en 2019. Adviesprijzen voor de huidige twee modellen zijn 160 en 219 euro.