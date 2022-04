Nvidia brengt match-framerate naar oudere Shield TV's en verbetert ai-upscaling

Nvidia heeft een update uitgebracht voor zijn Shield TV-mediaspelers. Deze update introduceert onder meer de match-framerateoptie op de modellen uit 2015 en de 2017. Daarnaast zijn verbeteringen doorgevoerd voor de nieuwste afstandsbediening en de ai-upscalingfunctie.

De update, genaamd Shield Software Experience Upgrade 8.2, betreft de 25e update voor bezitters van de originele Shield TV, die in mei 2015 uitkwam. Deze versie en die uit 2017 hadden nog niet de beschikking over de match-framerateoptie, zoals de 2019-varianten van de Shield TV dat wel hebben. Daar komt nu verandering in met update 8.2. De match-framerateoptie geeft gebruikers de optie om de output van de Shield TV gelijk te stellen aan de framerate en het dynamisch bereik van de getoonde content. Zodoende wordt de afgespeelde video niet geconverteerd en moet eventuele judder van het beeld achterwege blijven. Deze functie is echter nog altijd in bèta, moet handmatig worden geactiveerd en werkt niet bij alle apps en content.

Een impressie van de opschalingsfunctie: de situatie zonder AI Upscaling (links) en het resultaat na het toepassen van deze functie

Een andere vernieuwing die de nieuwe update met zich meebrengt, is een verbetering van de ai-upscalingfunctie. Deze functie, die beelden opschaalt naar een 4k-resolutie, is exclusief beschikbaar op de twee Shield TV's uit 2019 en was tot nu toe beperkt tot het opschalen van content in maximaal 1080p en met 30fps. Dat werkt nu met content van 360p tot 1440p. De Shield TV Pro heeft daarbij als enige apparaat ook ondersteuning voor 60fps-content. De upscalingfunctie werkt nu ook bij hd-video's in YouTube en bij live-sportuitzendingen op hd-tv's. In september wordt 4k-60fps-opschalen toegevoegd aan de Geforce NOW-dienst via een update voor de Nvidia Games-app.

Verder is de driehoekige afstandsbediening van de nieuwste Shield TV-apparaten verbeterd, zodat gebruikers de remote via een infraroodsignaal kunnen gebruiken om de inputbron van televisies, receivers of soundbars aan te passen. Verder is de ondersteuning voor het aanpassen van het volume via het hdmi-onderdeel cec of infrarood uitgebreid, zodat dat nu ook mogelijk is bij digitale projectors. De update moet het ook mogelijk maken om het volume aan te passen als de Shield TV is uitgeschakeld. Verder is het nu mogelijk om de vrij instelbare knop rechtsboven op de afstandsbediening te gebruiken in combinatie met dubbel indrukken of lang indrukken; er zijn 25 handelingen die hiervoor als snelkoppeling kunnen worden ingesteld.

Tot slot is native ondersteuning toegevoegd voor het smbv3-communicatieprotocol, zodat er volgens Nvidia snellere en beter beveiligde verbindingen tussen de pc en de Shield TV-mediaspelers mogelijk zijn. Het gebruik van smbv3 werkt nu ook zonder de noodzaak van een Plex-mediaserver.

De nieuwste modellen uit 2019 met de kenmerkende driehoekige afstandsbediening.