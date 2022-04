Facebook: privacyfeatures in iOS 14 kunnen tot grote omzetdaling leiden

Facebook waarschuwt ontwikkelaars dat iOS 14 kan leiden tot een daling van meer dan vijftig procent van hun inkomsten. In het nieuwe besturingssysteem moeten gebruikers een opt-in doen om gepersonaliseerde advertenties te ontvangen.

Facebook waarschuwt ontwikkelaars in een blogpost voor de komende veranderingen in Apples mobiele besturingssysteem. Gebruikers van iOS 14 moeten voortaan een opt-in geven om hun IDFA, de Identifier for Advertisers, te delen met adverteerders als ze een app openen. De IDFA wordt onder andere gebruikt door Facebook, dat het id gebruikt om advertenties in andere apps te tonen. Dat gebeurt via het Facebook Audience Network. Omdat de IDFA ook door andere apps wordt uitgelezen, kunnen adverteerders hun ads personaliseren op basis van gebruikersgedrag. Voorheen werd de id standaard gedeeld, maar in iOS 14 moeten gebruikers expliciet toestemming geven als zij een app voor het eerst openen.

Facebook schrijft in zijn blogpost dat het aan Apples regels moet voldoen. Dat kan leiden tot problemen voor het bedrijf en voor adverteerders die van het Audience Network gebruik maken. "Voor ontwikkelaars en uitgevers wordt de mogelijkheid om gerichte advertenties op iOS 14 te tonen beperkt. Als gevolg zullen sommige iOS 14-gebruikers helemaal geen advertenties van Audience Network meer zien en anderen zullen advertenties zien die minder relevant zijn." Facebook waarschuwt dat ontwikkelaars daardoor minder inkomsten kunnen krijgen. De cost per mille, of de inkomsten per duizend views, daalt dan.

Volgens het sociale netwerk is het moeilijk te schatten hoe groot de gevolgen precies zullen zijn. Wel verwijst het bedrijf naar een onderzoek dat het eerder dit jaar uitvoerde. Daaruit blijkt dat het stoppen van gepersonaliseerde advertenties kan leiden tot een omzetdaling van meer dan vijftig procent, in ieder geval bij advertenties in mobiele apps. Het bedrijf zegt dat het nadenkt over een langetermijnoplossing en dat de gevolgen voor het Audience Network 'veel groter kunnen zijn', al wijdt Facebook daar verder niet over uit.

IOS 14 komt later dit jaar uit. De definitieve releasedatum is nog niet bekendgemaakt. De gevolgen voor adverteerders gelden vooralsnog alleen voor Apples besturingssysteem. In Android is nog geen opt-in beschikbaar voor een adverteerdersidentifier.