Steekproef Mozilla: 10 procent van smartphonegebruikers schakelt ad-tracking uit

Ongeveer 10 procent van de smartphonegebruikers heeft ooit een instelling voor advertentietracking uitgezet. Dat blijkt uit een steekproef die onderzoeksbureau Ipsos heeft gedaan in opdracht van browserbouwer Mozilla.

Van de 887 ondervraagden met een smartphone waren er 84 die de instelling ooit hadden aangepast, zo blijkt uit de resultaten van de steekproef. De steekproef heeft een foutmarge van ongeveer 5 procent door de geringe grootte van de onderzoeksgroep. Veel smartphonegebruikers weten niet van het bestaan van de optie. Van de gebruikers die ervan weten, heeft een kleine minderheid die ooit uitgeschakeld.

Mozilla roept Apple op om het IDFA - ID For Advertisers - af en toe te resetten om het tracken van gebruikers over langere tijd tegen te gaan. De browserbouwer zou dat vinden passen bij Apples focus op privacy. Resetten kan nu alleen handmatig onder iOS. Het uitschakelen van het Advertising ID het resetten van het ID is onder Android ook mogelijk, mits de telefoon Google-diensten heeft. Met dergelijke identificatienummers kunnen adverteerders gebruikers tracken in veel apps en gepersonaliseerde advertenties tonen.

In iOS zit het uitschakelen van tracking onder Instellingen-Privacy-Reclame-Beperk Reclametracking, terwijl het in Android te vinden is onder Instellingen-Google-Advertenties-Afmelden Voor Personalisatie Van Advertenties. Het resetten van het ID kan onder Android met een optie boven het schuifje om tracking uit te schakelen, in iOS zit die eronder.