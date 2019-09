Firefox 69 is uit en blokkeert standaard trackingcookies en cryptominers

Mozilla heeft Firefox 69 uitgebracht en deze versie blokkeert standaard trackingcookies van derden en cryptominers. Een verbeterde bescherming tegen tracking door derden zat al in versie 63, maar nu worden de cookies standaard geblokkeerd.

Mozilla spreekt over een mijlpaal waarmee het sterkere, bruikbare privacybescherming voor iedereen beschikbaar maakt. De zogeheten Enhanced Tracking Protection-functie kwam in juni voor het eerst beschikbaar en blokkeert bekende trackingcookies op grond van een bepaalde lijst. Mozilla zegt dat het deze functie uitgebreid heeft getest. Momenteel gebruikt meer dan 20 procent van de Firefox-gebruikers deze optie, maar Mozilla verwacht dat dat met de release van versie 69 oploopt naar 100 procent. In de adresbalk komt een schildsymbooltje te staan als teken dat Enhanced Tracking Protection werkt. Via dat symbooltje kunnen gebruikers ook controleren welke bedrijven en cookies worden geblokkeerd.

Een andere vernieuwing in Firefox 69 is de standaardfunctie waarmee cryptominers worden geblokkeerd, zodat ze in principe geen toegang tot de cpu kunnen krijgen om cryptomunten te maken. Een optie hiervoor zat al in eerdere versies van FireFox Nightly en Beta. Verder kunnen gebruikers nu scripts blokkeren die snapshots van de computerconfiguratie maken zodra een website wordt bezocht. Om die vorm van tracking te voorkomen, moet deze functie wel eerst worden ingeschakeld; Mozilla zegt dat het plannen heeft om deze bescherming tegen fingerprinting op een later moment standaard aan te zetten.

Firefox 69 verwijdert ook de optie waarmee de Flash-plug-in altijd aanstaat. Dat betekent dat de browser gebruikers zal vragen om toestemming voordat er Flash-content op een website wordt getoond. In tegenstelling tot Chrome is Flash bij Firefox nog een npapi-plug-in; dat is verouderde technologie waar risico's aan kleven, ook al draait de plug-in bij Firefox op 64bit-Windows sinds versie 62 in een sandbox. Vanaf begin volgend jaar staakt Mozilla de volledige Flash-ondersteuning voor consumentenversies van Firefox. Adobe stopt vanaf januari 2021 met beveiligingsupdates; Flash is vanaf dan end-of-life. Firefox 69 is beschikbaar voor Windows, Mac, Linux en Android.