Mozilla brengt vanaf volgend jaar iedere vier weken nieuwe Firefox-versie uit

Mozilla gaat vaker nieuwe versies uitbrengen van zijn Firefox-browser, om gebruikers sneller toegang te geven tot nieuwe functionaliteiten. Stabiele versies kwamen tot nu toe om de zes tot acht weken uit; dat wordt verkort tot vier weken.

Begin volgend jaar moet het vierwekelijkse releaseschema ingevoerd zijn voor de desktopversie en de Android-app. Vanaf nu gaat Mozilla de tijd tussen nieuwe versies steeds wat verkorten. Het bedrijf heeft een lijst met de komende Firefox-versies en de verwachte verschijningsdatum gepubliceerd.

Omdat de tijd tussen Firefox-releases korter wordt, is er ook minder tijd voor bètatests. Mozilla gaat daarom ook frequenter bètaversies uitbrengen; dat zijn er nu twee per week, maar in de toekomst moeten dat er meer worden, vergelijkbaar met het aantal updates dat nu via de Nightly-builds verschijnt.

Mozilla zegt veel verzoeken te hebben gekregen om nieuwe functionaliteiten sneller naar de browser te brengen. Dat is de reden om frequenter nieuwe versies uit te brengen. Mozilla brengt nieuwe versies gefaseerd uit blijft dat doen. Daarmee kunnen onverwachte problemen bij eindgebruikers opgemerkt worden voordat een grote groep wordt getroffen.

Als een nieuwe versie een feature bevat waarvan het risico op problemen hoog wordt ingeschat, kiest Mozilla voor een langzamere uitrol. Een dergelijke functie kan bij problemen ook uitgeschakeld worden, zodat de uitrol van de betreffende versie wel door kan gaan.