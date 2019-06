Mozilla brengt bèta uit van Firefox voor Android met ingebouwde trackingblocker

Mozilla heeft een bèta uitgebracht van Firefox voor Android op basis van GeckoView, de rendering engine achter zijn Focus-browser voor mobiele apparaten en de desktopversie van Firefix. Mozilla stopt met de ontwikkeling van Focus.

De trackingblokkade staat standaard aan, zegt Mozilla. Dat is een functie die Mozilla heeft overgenomen van Firefox Focus voor mobiele apparaten, de browser die het 2,5 jaar geleden uitbracht als privacyvriendelijk alternatief voor mobiele browsers. Het heeft ook nog Firefox voor Android in de Play Store staan, maar het lijkt erop dat de ontwikkeling daarvan op termijn ook zal worden gestaakt ten faveure van de nieuwe browser.

Firefox Preview werkt op basis van GeckoView en door de rendering engine en de trackingblocker moet hij dubbel zo snel zijn als de huidige Firefox voor Android. Mozilla waarschuwt dat de gebruikservaring van de huidige versie zal verschillen van de uiteindelijke versie die later dit jaar moet uitkomen. Mozilla noemde het project eerder Fenix, maar die naam is komen te vervallen. De code voor de browser staat op GitHub en de app is te downloaden in de Google Play Store.