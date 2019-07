Firefox 68 krijgt fix voor problemen met antivirus door https-websites

De komende versie van Firefox lost een probleem op waarbij antivirusprogramma's crashen bij het bezoeken van websites met een tls-verbinding. Het probleem speelt al ruim een half jaar, maar wordt nu gerepareerd via een configuratie-aanpassing.

De fix zit in Firefox 68, de nieuwe versie van de browser die op 9 juli uit komt. In de nieuwe versie zet Firefox automatisch een about:config-instelling genaamd security.enterprise_roots.enabled automatisch aan, waardoor antivirusprogramma's gewoon blijven werken als de gebruiker een https-website bezoekt. Die bug kwam al meer dan zes maanden voor bij verschillende antivirusprogramma's, sinds Firefox 65.

De error zat in het feit dat Firefox bepaalde websites met https-verbinding aanmerkte als mogelijke man-in-the-middle-aanval. Dat komt omdat Firefox in tegenstelling tot de meeste andere browsers een eigen lijst heeft met toegestane certificaten. Daardoor moeten antivirusbedrijven hun software zo updaten dat hun eigen root-certificaten in die lijst komen, anders kan Firefox niet controleren of versleuteld https-verkeer legitiem is of niet. Als dat niet zo is wordt dat verkeer automatisch aangemerkt als gevaarlijk. In sommige gevallen leidde dat er ook toe dat virusscanners helemaal crashten of constant foutmeldingen bleven geven. Dat gebeurde onder andere bij AVG en Avast.

De problemen ontstonden voor het eerst in Firefox 65, dat al in december werd uitgebracht. Mozilla zette de uitrol van de update toen tijdelijk stop. Wayne Thayer, programmamanager van de certificaatautoriteit bij Mozilla, zegt in een blogpost dat het bedrijf aanvankelijk werkte aan een 'Fix it'-knop in de browser waarmee met één klik een root-certificaat kon worden toegevoegd aan Mozilla's eigen lijst zodat de foutmeldingen niet meer zouden voorkomen. Uiteindelijk werd daar vanaf gezien en werd er een permanentere oplossing bedacht.