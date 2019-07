KPN zet formulier online voor schadevergoeding door landelijke storing

KPN heeft een schadeformulier online gezet waarmee gedupeerden schadeclaims kunnen indienen naar aanleiding van de telefoonstoring van vorige week. De telecomprovider zegt dan per geval te bekijken of zij in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Het formulier is te vinden op de website van de provider. Klanten kunnen daar het formulier invullen, en meer informatie krijgen over de storing. Die vond op 24 juni plaats in het telefoonverkeer van KPN, waardoor het hele netwerk plat lag. Door de storing lag ook alarmnummer 112 eruit, wat kwam door verkeerde routering van het telefoonverkeer.

Het schadeformulier is bedoeld voor klanten die schade opliepen door de telefoonstoring. In de voorwaarden wordt niet gesproken over schade die is geleden naar aanleiding van de 112-storing. Bovendien mogen alleen klanten van KPN de schade verhalen. Volgens KPN gaat het om een coulanceregeling, waarbij per geval wordt gekeken of de schade terecht is.