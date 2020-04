Raad van State: schadevergoeding voor privacyschending onder AVG was onterecht

De Raad van State heeft een toegewezen schadevergoeding voor privacyschending onder de AVG tenietgedaan. Een Deventenaar kreeg vorig jaar 500 euro toegekend omdat zijn privacy zou zijn geschonden, maar in hoger beroep blijkt dat hij geleden schade niet hard kan maken.

De Raad deed uitspraak in het hoger beroep tegen een man uit Deventer. Die kreeg in juni van vorig jaar een schadevergoeding toegewezen door de rechtbank in Overijssel. De gemeente zou zijn privacy hebben geschonden en daarmee de AVG hebben overtreden. De man deed met grote regelmaat verzoeken op de Wet openbaarheid van bestuur bij de gemeente. Tijdens een verzoek stuurde een ambtenaar van de gemeente Deventer de naam en de woonplaats van de man door naar andere ambtenaren. De man vond dat een schending van zijn privacy. Hij kreeg daarin aanvankelijk gelijk van de rechter. De Raad zegt nu echter dat de uitspraak ongegrond is.

De gemeente Deventer handelde wel in strijd met de privacywet, maar de man kon niet hard maken dat hij daar schade onder leed. "Hij heeft niet aannemelijk gemaakt dat de inbreuk heeft geleid tot de aantasting van de integriteit van zijn persoon en dat de gevolgen van de inbreuk hem rechtstreeks hebben getroffen", schrijft de Hoge Raad. "Ook heeft hij niet aannemelijk gemaakt welke nadelige gevolgen voor hem zijn voortgevloeid uit het noemen van zijn naam en woonplaats." De man zei dat 'heel bestuurlijk Nederland kennis heeft kunnen nemen van zijn persoonsgegevens', en dat het noemen van zijn naam 'stigmatiserend werkt'. Ook daar ging de rechter niet in mee.

De uitspraak van de rechter was vorig jaar groot nieuws en verraste veel juristen. Het was het eerste geldbedrag dat onder de privacywet werd uitgekeerd, ook al ging het niet om een boete. Schadevergoedingen bij privacyzaken zijn doorgaans zeldzaam.