Dutch Filmworks stapt naar Hoge Raad in zaak om gegevens illegale downloaders

Dutch Filmworks stapt naar de Hoge Raad om Ziggo te dwingen namen en adressen van downloaders af te staan. De filmdistributeur gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. Dat bepaalde in hoger beroep dat Ziggo de gegevens niet hoeft af te staan.

Dat bevestigt Dutch Filmworks naar aanleiding van een bericht in NRC. Het bedrijf legt zich niet neer bij de eerdere uitspraken van zowel de rechter als het gerechtshof, en wil de zaak nu aanvechten bij het hoogste rechtscollege van Nederland. Dutch Filmworks eist dat Ziggo de namen en adresgegevens achter de ip-adressen van 377 klanten geeft die de film The Hitman's Bodyguard hebben gedownload. Die film wordt door Dutch Filmworks uitgegeven. De maatschappij is van plan die klanten een schikkingsvoorstel te sturen ter hoogte van 150 euro. Daarmee kunnen de downloaders een rechtszaak voorkomen die hoogstwaarschijnlijk in hun nadeel zou uitpakken en hen veel meer geld zou kosten. Het schikkingsvoorstel wordt in de volksmond ook wel een 'downloadboete' genoemd, al is het dat niet.

Dutch Filmworks probeert al meer dan twee jaar de contactgegevens van de downloaders te verkrijgen. Het bedrijf moest daarvoor eerst toestemming vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor het verzamelen van ip-adressen. Daarna probeerde het bedrijf via de rechter af te dwingen dat Ziggo de gegevens achter die ip-adressen zou afstaan. De eerste rechter wees dat verzoek af. Dutch Filmworks kon niet duidelijk maken of Dutch Filmworks de aangeschreven klanten zou aanmerken als downloader, en of het schikkingsvoorstel daadwerkelijk overeenkomt met de schade die het bedrijf leed onder het downloaden. Ook was de rechter bang dat downloaders te snel akkoord zouden gaan met de schikking zonder voldoende op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten. Wel zei de rechter dat het bedrijf in zijn recht stond om de gegevens te verzamelen, omdat downloaden van de film niet is toegestaan. Dutch Filmworks zou daarom wel recht hebben op een schadevergoeding.

Later werd ook het hoger beroep afgewezen. Het gerechtshof zei dat het bedrijf nog steeds niet duidelijk genoeg had beschreven welke acties het gaat uitvoeren na het ontvangen van de data. Voor het hoger beroep had Dutch Filmworks een protocol opgesteld, maar daarin stond alleen dat het bedrijf per geval zou beoordelen wat het zou gaan doen. Ook kon Dutch Filmworks tijdens het hoger beroep niet duidelijk maken welke bedragen het zou vragen als schikking, en waar die op gebaseerd zijn. Wanneer de rechtszaak voor de Hoge Raad komt, is nog niet bekend.