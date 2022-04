Hoge Raad: Ziggo hoeft downloadergegevens niet af te staan aan Dutch FilmWorks

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van Dutch FilmWorks verworpen. Daarmee hoeft Ziggo definitief niet de gegevens van klanten die illegaal zouden downloaden af te geven aan het bedrijf. Waarom de Hoge Raad het beroep heeft verworpen, is niet bekend.

In de uitspraak schrijft de Hoge Raad de klachten van Dutch FilmWorks over de uitspraak van de lagere rechter te hebben beoordeeld. Volgens deze beoordeling kunnen deze klachten niet leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad zegt dat het volgens de wet niet nodig is om te motiveren hoe er tot dit oordeel is gekomen en doet dit dan ook niet.

Eerder adviseerde de Procureur-Generaal van de Hoge Raad al om het cassatieberoep te verwerpen. Het filmbedrijf zou bijvoorbeeld claimen dat het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens niet 'in de kern' wordt geraakt door de gevraagde gegevensverstrekking, iets dat het gerechtshof volgens DFW zou hebben miskend. Ook vond het filmbedrijf dat het gerechtshof het verstrekken van de gegevens niet mocht laten afhangen van wat het filmbedrijf uiteindelijk tegen individuele downloaders wilde doen en hoe transparant het daar over was.

Vooral het gebrek aan transparantie en duidelijkheid was een belangrijke reden voor het hof om in 2019 te besluiten dat Ziggo de gegevens niet hoefde af te staan. Dutch FilmWorks had als beleid dat er per geval beoordeeld zou worden welke acties of vervolgstappen er ondernomen zouden worden. Daarmee zouden de belangen van de betrokken Ziggo-klanten worden aangetast, oordeelde het hof destijds.

Dutch FilmWorks wil actie ondernemen tegen Nederlanders die films illegaal downloaden. Zo kreeg het filmbedrijf in 2017 toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens om de klantgegevens te kunnen verzamelen met het doel ze 'schikkingsvoorstellen' van 150 euro te sturen. Het bedrijf vorderde daarna de naw-gegevens van honderden Ziggo-klanten die de film The Hitman's Bodyguard zouden hebben gedownload. De provider weigerde, DFW startte daarom met de rechtszaken.