Ziggo hoeft gegevens van klanten die illegaal zouden downloaden niet af te geven

Dutch Filmworks heeft de zaak tegen Ziggo in hoger beroep verloren: de provider hoeft gegevens van klanten die illegaal zouden downloaden niet te verstrekken. Het gerechtshof laat de privacybelangen van de Ziggo-klanten zwaarder wegen dan de belangen van de filmdistributeur.

Het gerechtshof van Arnhem stelt in zijn vonnis dat klanten van Ziggo zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van onbevoegd gebruik van de internetaansluiting en dat Dutch Filmworks geen bijzondere persoonsgegevens maar enkel naw-gegevens vordert. Het hof zet daar echter tegenover dat de gevolgen van de verstrekking groot kunnen zijn, zoals de mogelijkheid om geconfronteerd te worden met een dagvaarding.

Het hof is het met Ziggo eens dat Dutch Filmworks onduidelijk is over de acties die het gaat uitvoeren na ontvangst van de klantdata. Dat was ook al de conclusie van de voorzieningenrechter begin dit jaar. De filmdistributeur heeft wel een protocol opgesteld, maar daarin staat alleen dat het bedrijf per geval zal beoordelen welke acties of vervolgstappen worden ondernomen. "Door niet transparant te zijn over de criteria die zij aanlegt bij de inzet van de door haar voorgenomen acties, worden de belangen van de betrokken Ziggo-klant aangetast", stelt het hof.

Ook heeft Dutch Filmworks nog altijd niet duidelijk kunnen maken welke bedragen het gaat vorderen en hoe deze tot stand komen. Het bedrijf noemde een schikkingsvoorstel van 150 euro, maar zei ook dat de schadeclaims kunnen oplopen tot vele honderden euro’s. Het hof beslist dat door alle onduidelijkheid de belangen van de Ziggo-klanten na afgifte van de persoonsgegevens door Dutch FilmWorks nog onvoldoende worden gewaarborgd.

Filmdistributeur Dutch FilmWorks strijdt al jaren tegen illegaal downloaden. Sinds 2014 geldt in Nederland een downloadverbod maar volgens Dutch FilmWorks ontbrak het aan handhaving. Het bedrijf was een van de drijvende krachten achter het plan van de Nederlandse filmbranche in 2014 om waarschuwingsberichten te sturen naar illegale downloaders. Daarvoor zocht de branche de samenwerking met providers.

In 2015 maakte Willem Pruijssers, eigenaar van Dutch FilmWorks, bekend dat zijn bedrijf in samenwerking met 'forensische specialisten' ip-adressen van internetpiraten wilde verzamelen en dat de volgende fase in gang gezet zou worden: personen die na de waarschuwingsmails door zouden gaan met illegaal downloaden, zouden een schikkingsvoorstel ontvangen. Het bedrag hiervan bedroeg 150 euro.

Daarna bleef het een tijd stil rond de jacht van de distributeur, maar in 2017 bleek dat het bedrijf achter de schermen door bleef gaan om zijn plannen vorm te geven. Het nam het Duitse bedrijf Tecxipio in de arm om bij een test zes weken lang de ip-adressen te verzamelen van huishoudens die illegaal films en series downloadden waarvan Dutch FilmWorks de rechten bezit.

Om die gegevens te verwerken en te bewaren was toestemming nodig van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eind 2017 kreeg de filmdistributeur hier groen licht voor. Daarmee bleef een laatste horde over: het bij providers vorderen van de naw-gegevens die bij de ip-adressen horen. Omdat Dutch FilmWorks er al van uitging dat de internetaanbieders deze niet zomaar zouden verstrekken, hanteerde het bedrijf een bewaringstermijn van vijf jaar voor de ip-adressen.

Tecxipio had in de periode 21 december 2017 tot en met 2 februari 2018 duizenden ip-adressen verzameld van huishoudens die de film The Hitman’s Bodyguard hadden gedownload via torrentnetwerken. Dutch FilmWorks lichtte daar 377 ip-adressen van uit die toebehoorden aan Ziggo, met het verzoek aan de provider de bijbehorende naw-gegevens van de klanten te verstrekken. De provider weigerde, waarna een stap naar de rechter volgde. Dutch FilmWorks ging daarop in beroep.

Begin 2019 besliste de voorzieningenrechter dat Dutch FilmWorks een gerechtvaardigd belang heeft bij het verkrijgen van de klantgegevens, dat het recht heeft op een schadevergoeding bij inbreuk en dat het voor het vorderen niet uitmaakt dat de houder van een internetaansluiting niet de inbreukmaker zelf hoeft te zijn. Desondanks viel het vonnis in het voordeel van Ziggo uit: de provider hoefde de klantdata niet te verstrekken. Dat kwam met name vanwege de onduidelijkheid omtrent het aanschrijven van de illegale downloaders door Dutch FilmWorks en het tot stand komen van het schikkingsbedrag van 150 euro. De rechter bleek onder andere vatbaar voor Ziggo's argument dat zijn klanten waarschijnlijk uit angst gaan betalen, omdat hen niet duidelijk was welke rechten en plichten ze hebben.