Ziggo hoeft gegevens vermeende downloaders niet aan Dutch FilmWorks te geven

Ziggo hoeft de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van klanten niet aan Dutch FilmWorks te verstrekken. De distributeur claimde dat 377 houders van Ziggo-ip-adressen zich schuldig maakten aan het illegaal downloaden van films.

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald. Volgens de rechter waren er onduidelijkheden over de manier waarop Dutch FilmWorks de personen achter de 377 ip-adressen ging benaderen. Zo was niet duidelijk of de distributeur de aangeschreven klanten daadwerkelijk als downloader zou aanmerken, of het schikkingsvoorstel van 150 euro overeenkomt met daadwerkelijke schade en of de provider de klanten achter de ip-adressen zou wijzen op hun rechten en plichten. De belangenafweging valt daarmee in het voordeel van Ziggo uit, die de gegevens van zijn klanten niet hoeft te verstrekken.

Ziggo verweerde zich tegen de eisen van DFW onder andere met de stelling dat klanten niet bestand zouden zijn tegen de druk van de advocaten van het filmbedrijf en dus gewoon zouden betalen, in plaats van hun recht te halen. De rechter bleek gevoelig voor dit verweer: "De opmerking van DFW ter zitting dat er een brief zal worden gestuurd en dat er dan rustig zal worden afgewacht wat de reactie zal zijn, is erg mager, zeker in de omstandigheid dat de inhoud van de brief niet (voldoende) bekend is."

Het vonnis gaat op onderdelen wel mee met claims van Dutch FilmWorks. De voorzieningenrechter stelt vast dat het illegaal downloaden en uploaden van een film niet mag en dat de distributeur een belang heeft bij het verkrijgen van de naw-gegevens die bij de ip-adressen horen. Ook constateert de rechter dat de houder van een internetaansluiting weliswaar niet de inbreukmaker zelf hoeft te zijn, maar dat dit een belang voor DFW voor afgifte van de gegevens niet in de weg staat. Het kan er ook om gaan de houder van het ip-adres te achterhalen om deze met het downloaden te confronteren. Dat het dit zou doen, had het filmbedrijf wel nader moeten aangeven.

De rechter wijst op de zogenoemde secundaire stelplicht die geldt voor personen die zelf niet aansprakelijk zijn voor een via die aansluiting gemaakte inbreuk. Dit houdt in dat diegene 'dient aan te geven dat anderen mogelijk inbreuk hebben gemaakt via zijn internetaansluiting en dat hij ook de identiteit van de betreffende personen vermeldt, ook indien het gaat om gezinsleden'.

Ook acht de rechter het aannemelijk dat Dutch FilmWorks recht heeft op een schadevergoeding als vastgesteld is dat de film illegaal gedownload is, al had het bedrijf het schikkingsbedrag van 150 euro per inbreuk dus nader moeten motiveren. Verder achtte de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen ingrijpender manier bestaat voor DFW om de gegevens van de ip-adreshouders te achterhalen. Ziggo wees nog op de mogelijkheid om downloaders binnen het bittorrent-netwerk via een chat-app te vragen te stoppen met downloaden, maar de rechter constateerde dat dit in ieder geval niet tot identificeerbare gegevens zou leiden.

Dutch FilmWorks verzamelde de ip-adressen die op het torrentnetwerk te vinden waren bij downloads van 'The Hitman’s Bodyguard', een film die het bedrijf uitgeeft. Dat deed het Duitse bedrijf Tecxipio GmbH voor het bedrijf in de periode 21 december 2017 tot en met 2 februari 2018. Uit de duizenden verzamelde ip-adressen filterde het bedrijf er 377, die door Ziggo waren uitgegeven. Het bedrijf was van plan illegale downloaders op basis van een stappenplan aan te spreken. Na waarschuwingen zou een schikkingsvoorstel en uiteindelijk een dagvaarding met vordering tot een verbod, kostenvergoeding en schadevergoeding volgen.