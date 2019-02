Dutch FilmWorks gaat in beroep om namen illegale downloaders te achterhalen

Dutch FilmWorks gaat in beroep tegen het vonnis van de voorzieningenrechter waarin staat dat Ziggo de naam-, adres- en woonplaats-gegevens van klanten die illegaal zouden downloaden niet hoeft te verstrekken aan de filmdistributeur.

Dutch FilmWorks bereidt zich voor op het beroep en heeft nog drie weken om dat aan te tekenen. Dat het bedrijf dit gaat doen meldt de advocaat van de distributeur aan Nu.nl. Het vonnis van vorige week viel uit in het voordeel van Ziggo, maar de voorzieningenrechter ging op enkele punten mee in de claims van Dutch Filmworks.

Dutch Filmworks liet de ip-adressen van downloaders van de film 'The Hitman’s Bodyguard' verzamelen en wilde via de rechter afdwingen dat Ziggo naw-gegevens van klanten zou gaan verstrekken. De voorzieningenrechter oordeelde vorige week dat de distributeur een belang heeft bij het verkrijgen van de gegevens die bij de ip-adressen horen, als er sprake is van illegaal downloaden en uploaden. Ook acht de rechter het in dat geval aannemelijk dat Dutch FilmWorks recht heeft op een schadevergoeding.

Het bedrijf had echter onvoldoende onderbouwd hoe het tot het bedrag van 150 euro kwam die het wilde vragen aan inbreukmakers. Ook vond de rechter andere zaken onduidelijk, zoals de inhoud van de brieven die de distributeur wilde sturen en de overige communicatie aan de klanten van Ziggo. Het eindoordeel was daarop dat Ziggo niet aan de eisen van Dutch Filmworks hoeft te voldoen.