Frankrijk investeert 700 miljoen euro in accu-industrie voor elektrische auto's

Frankrijk investeert in de komende vijf jaar 700 miljoen euro in de industrie voor accu's voor elektrische auto's. De investering is onderdeel van een samenwerking op dit gebied met Duitsland.

De bedoeling is dat er een accufabriek in Frankrijk en een in Duitsland komt. In november vorig jaar maakte Duitsland al bekend een miljard euro te investeren in accuproductie op Europees grondgebied. De samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland moet tot minder afhankelijkheid ten opzichte van de Aziatische industrie op dit gebied leiden. De plannen omvatten ook de productie van laadpunten voor elektrische voertuigen.

Europa heeft geen noemenswaardige fabrikant van accucellen. De markt wordt gedomineerd door onder andere het Chinese CATL, het Koreaanse LG Chem en Samsung SDI. Volgens de Franse president is een wake-up call nodig: "Wat betreft soevereiniteit en onafhankelijkheid is het op lange termijn denk ik niet goed voor onze industrie en die in Europa om honderd procent afhankelijk te zijn van niet-Europeanen", zei Macron volgens Euractiv tijdens een bijeenkomst van de International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers in Parijs.

Uit eerdere berichten bleek dat de verwachting is dat de productie in Duitsland ergens in 2021 begint. Wanneer de Franse productie moet starten is niet bekend. In Europees verband is er al langer de wens om voertuigaccu's te produceren. Frankrijk en Duitsland hebben daarop het voortouw genomen.