Frankrijk en Duitsland willen een consortium voor accuproductie voor ev's

Het Duitse en Franse ministerie van Economische Zaken hebben een intentieovereenkomst ter goedkeuring bij de Europese Commissie neergelegd, die de basis moet vormen voor een consortium van een Duitse automaker, Franse autofabrikanten en een Franse accuproducent.

De partijen zijn het Franse PSA-concern, waar Peugeot, Citroën en de Duitse dochter Opel onder vallen, en de Franse accuproducent Saft. Deze accuproducent is onderdeel van het grote Franse olie- en gasbedrijf Total. Volgens de Duitse krant FAZ, die de brief aan de Europese Commissie heeft ingezien, stellen de partijen dat er zo snel mogelijk toestemming vanuit Brussel nodig is.

Het is nog onduidelijk waar de productie zal moeten gaan plaatsvinden, maar bronnen in de industrie zouden aangeven dat de componentenfabriek van Opel in het Duitse Kaiserslautern een van de plaatsen wordt waar de accu's moeten worden geproduceerd. Dat hangt samen met het feit dat deze fabriek niet ver van de Franse grens ligt en zodoende eenvoudig accu's aan zowel Franse PSA-fabrieken als Duitse Opel-fabrieken kan leveren.

Volgens het plan moet het consortium leiden tot een grootschalige, duurzame accuproductie in zowel Frankrijk en Duitsland. Deze accu's zijn bedoeld voor elektrische auto's. De krant stelt dat uit de brief niet is op te maken hoeveel financiering er vanuit Frankrijk en Duitsland precies ter beschikking wordt gesteld.

Eerder hebben beide landen echter al wel investeringsbedragen genoemd die ze willen inzetten om de Europese accu-industrie een flinke duw in de rug te geven. Duitsland zal een miljard euro investeren in de productie van accu's en Frankrijk komt met 700 miljoen euro. Het idee van deze gezamenlijke 1,7 miljard euro is het verminderen van de afhankelijkheid van de Europese auto-industrie van de Aziatische accuproducenten.