SK Telecom maakt accurate wegkaarten voor zelfrijdende auto's op basis van 5g

De Zuid-Koreaanse provider SK Telecom en drie steden uit het land hebben een overeenkomst gesloten om via het 5g-netwerk een infrastructuur te ontwikkelen voor zelfrijdende auto's. Het gaat om accurate stadskaarten die in real-time worden geüpdatet en informatie over de wegen tonen.

SK Telecom meldt dat het gaat om een 'hd-map' die door computers en systemen kan worden gelezen. Hierbij moet een precisie tot op centimeterniveau worden betracht waarbij essentiële informatie voor zelfrijdende auto's wordt getoond, zoals rijbaaninformatie, wegomstandigheden, snelheidslimieten en de hellingsgraad van de wegen. Volgens de provider wordt dit soort data beschouwd als een sleutelelement voor het mogelijk maken van level 4-autonomie.

Om deze kaarten te ontwikkelen maakt SK Telecom gebruik van zijn zogeheten Dynamic Data Platform. Dit is een op 5g gebaseerde oplossing om de hd-kaarten in realtime en automatisch te kunnen updaten. Dat gebeurt op basis van wegobservatiedata van Advanced Driver Assistance Systems die op het 5g-netwerk zijn aangesloten. Deze systemen en 5g-modules gaat SK Telecom installeren in voertuigen van het openbaar vervoer en de overheid. De voertuigen kunnen hiermee alle veranderingen in de wegomstandigheden detecteren en doorgeven.

Voor dit project heeft de Zuid-Koreaanse provider een overeenkomst gesloten met de Incheon Free Economic Zone, een samenwerkingsverband van de steden Songdo, Yeongjong en Cheongna. Deze drie stedelijke gebieden beslaan in totaal bijna 133km² en de kaart moet uiteindelijk het hele gebied dekken, al wordt begonnen met Songdo.