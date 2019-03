Koreaanse provider KT haalt 1Gbit/s bij 5g-test op commerciële 3,5GHz-band

Samsung en KT hebben tijdens een 5g-test in het Zuid-Koreaanse Seoul een snelheid van 1Gbit/s gehaald. Dat is gedaan met het commerciële, aanwezige 5g-netwerk in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Daar worden sinds 1 december 5g-diensten aangeboden.

De behaalde snelheid van 1Gbit/s is op zichzelf niet wereldschokkend en is anderhalf jaar geleden ook al eens door SK Telecom gehaald, maar dat laatste betrof een experiment in een r&d-faciliteit. Bij de huidige test van Samsung en KT is de snelheid behaald met het commerciële netwerk van KT. Volgens de bedrijven is dit 'een bewijs dat commerciële 5g-netwerken klaar zijn om stabiele gigabitsnelheden te leveren'.

KT en Samsung werken samen bij het aanleggen van het 5g-netwerk, dat sinds afgelopen december operationeel is. Een daadwerkelijke 5g-dienst voor eindgebruikers zal naar verwachting deze lente mogelijk zijn bij KT. Eind deze maand moet het 5g-netwerk beschikbaar komen in 85 steden in Zuid-Korea, waaronder het stedelijke gebied van Seoul. Ook enkele snelwegen en hogesnelheidstreinlijnen krijgen 5g-dekking.

KT werkt bij zijn netwerk in ieder geval samen met Samsung en Ericsson. De grootste provider in het land, SK Telecom, heeft nadrukkelijk het Chinese Huawei uitgesloten en heeft voor zijn 5g-netwerk gekozen voor Ericsson, Nokia en Samsung. Alleen LG Uplus heeft bekendgemaakt bewust voor Huawei te kiezen als leverancier van de benodigde netwerkapparatuur voor 5g.