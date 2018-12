'Noord-Nederland krijgt toch 5g op 3,5GHz door verhuizing satellietstation'

Telecomproviders kunnen toch 5g gaan aanbieden op de 3,5GHz-band in Noord-Nederland, claimt de NOS op basis van eigen bronnen. Dat is nu niet mogelijk, omdat het satellietstation in Burum die frequentie gebruikt. Het satellietstation zou moeten verhuizen.

Een verhuizing naar bijvoorbeeld de Alpen of de Pyreneeën was al langer een optie en volgens de NOS is het besluit gevallen om dat te gaan doen. Andere opties waren om de 3,5GHz-band te verdelen tussen telecomproviders en inlichtingendiensten, of om 5g op 3,5GHz in Noord-Nederland niet toe te staan. De Nederlandse overheid heeft de 3,5GHz-band tot 2021 aan Defensie in beheer gegeven.

De 3,5GHz-band zal waarschijnlijk belangrijk worden voor 5g, omdat veel fabrikanten en providers al hebben gezegd gebruik te maken van deze frequentie. Daardoor zal veel van de eerste generaties 5g-hardware gebruikmaken van deze frequentieband. Andere frequenties van 5g zijn onder meer 700MHz en 28GHz. Die laatste is een extreem hoge frequentie voor mobiel internet en alleen bruikbaar voor hoge snelheden over korte afstanden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft niet bevestigd of het besluit is gevallen om het satellietstation te verhuizen. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer heeft wel eerder laten blijken dat het de bedoeling was om voor het einde van het jaar een knoop door te hakken.

Telecomproviders hameren op het mogen gebruiken van de frequentieband, omdat door het satellietstation de 3,5GHz-band niet bruikbaar is boven de lijn Amsterdam-Zwolle. Bovendien zouden de 'grote oren van Burum' sowieso last krijgen van signalen van 5g-netwerken op die frequentie uit Duitsland. De AIVD en MIVD gebruiken het satellietstation om communicatie uit onder meer het Midden-Oosten op te vangen.