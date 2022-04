Satellietbedrijf met schotels in Burum begint rechtszaak tegen verplaatsing

Inmarsat, een Brits bedrijf voor mobiele satellietcommunicatie, begint een kort geding tegen de Nederlandse staat. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat het zijn schotels in het Friese Burum moet weghalen. De overheid wil dat de schotels verdwijnen wegens de komst van 5G.

Inmarsat zegt op zijn eigen website dat het gaat om een juridische procedure waarin het de rechter gaat verzoeken "de wijziging in de spectrumtoewijzing zoals uiteengezet door de Nederlandse regering te beoordelen, in het licht van een schending van nationale en internationale wetgeving door de voorgestelde aanpassing van het nationale frequentieplan."

Het gaat om een deel van het spectrum dat aan 5G zal worden toegewezen, maar dat deel zet Inmarsat nu nog in voor communicatiesystemen voor de veiligheid van de scheepvaart en de luchtvaart. Inmarsat is van mening dat beide samen binnen de spectrumband kunnen werken en ziet dus niet de noodzaak om zijn schotels te verplaatsen. Het draait om de 3,5GHz-frequentieband, die sinds 1990 ook wordt ingezet voor de noodsignalen.

Inmarsat zegt te streven naar een minnelijke schikking met de Nederlandse overheid, zodat het deze nood- en veiligheidssatellietdiensten voor de zeelieden kan handhaven. Naar eigen zeggen probeert het bedrijf al achttien maanden tot een oplossing te komen. "Tot op heden is dat echter niet mogelijk gebleken vanwege de halsstarrige houding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mocht het ministerie de gesprekken willen hervatten om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, dan vervolgt Inmarsat haar constructieve opstelling in het belang van de gebruikers van de vitale veiligheidsdiensten van het bedrijf", schrijft Inmarsat.

Als het toch op een gedwongen verplaatsing uitloopt, zegt het bedrijf alvast dat het gekozen tijdpad voor de verandering van frequentiegebruik, zoals dat in het nationale frequentieplan staat voorgeschreven, niet realistisch is. Volgens Inmarsat is een lange overgangsperiode nodig om de verplaatsing uit te kunnen voeren. Het ministerie van Economische Zaken wil dat providers uiterlijk vanaf 1 september 2022 de 3,5Ghz-band moeten kunnen inzetten voor 5G.

De bezwaren draaien niet zozeer om de fysieke verplaatsing, maar vooral om de garantie van een nieuw gastland waar de schotels minstens tien jaar kunnen blijven staan en dat de dienst voor de scheepvaart gewaarborgd blijft. Gerard Luursema, locatiedirecteur van Inmarsat, zegt tegen het Financieele Dagblad dat niemand die garantie wil geven. "We komen van de regen in de drup als we de boel verhuizen en er komt alsnog een 5G-antenne naast ons station die het signaal verstoort", zegt hij.

Luursema ontkent dat zijn bedrijf te laat is gaan handelen, omdat al bijna vijftien jaar bekend is dat bij 5G de 3,5Ghz-band gebruikt zou gaan worden. "Er is altijd gesteld dat bestaande gebruikers mogen worden beschermd. En het signaal zou nood-, spoed- en veiligheidsdiensten niet in de weg mogen zitten."

Mona Keijzer, de staatssecretaris van Economische Zaken, zei vorig jaar in een Kamerbrief dat ze heeft benadrukt het scenario van co-existentie niet wenselijk te vinden. Er zou dan een exclusiezone van 75 kilometer rondom het grondstation in het Friese Burum komen waar providers de 3,5GHz-band niet mogen gebruiken. Maar Keijzer gaf ook aan bereid te zijn steun te bieden bij het verwerven van een geschikte locatie in het buitenland en eventuele nadeelcompensatie toe te kennen. Volgens Luursema is er sinds november vorig jaar echter geen constructief gesprek meer geweest.

Burum is vooral ook bekend van de aanwezige satellietschotels van de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD, maar daar is eerder een oplossing voor gevonden. Die zullen naar het buitenland verplaatst worden, al is nog niet duidelijk naar welk land ze zullen gaan.