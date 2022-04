Daimler onthult interieur van elektrische Mercedes EQS met 56"-dashboardscherm

Autofabrikant Daimler heeft het interieur onthuld van de Mercedes-Benz EQS, een volledig elektrisch aangedreven, nog niet uitgebrachte sedan. Waarschijnlijk het meest opvallende kenmerk is het dashboardscherm met een formaat van 56". Dit is een optionele toevoeging.

Het gaat om het zogeheten MBUX Hyperscreen. Dat is de naam van een breed, langgerekt scherm waarin meerdere schermen in feite in elkaar overlopen. De breedte bedraagt meer dan 142cm en volgens de fabrikant is het gebruikte glas 'gebogen in drie dimensies' zodat inzittenden zonder vervormingen elementen op het scherm kunnen zien.

Volgens Daimler worden aan de hand van de context meteen de juiste instellingen op het scherm getoond, zodat de rijder niet eerst door submenu's hoeft te bladeren of eerste stemcommando's hoeft te geven. Het systeem wordt aangedreven door een niet nader genoemde processor met acht cores en er is 24GB aan ram beschikbaar.

De fabrikant stelt dat de auto veelvuldig gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie, waarbij de auto zelf zaken opmerkt en daar instellingen op aanpast. Zo kan de EQS tot 350 sensoren hebben die allerlei elementen in kaart brengen, zoals lichtomstandigheden, snelheid, temperatuur, stoelbezetting, de gesproken taal of de oogbewegingen van de chauffeur. Al deze data wordt beheerd en gestuurd door algoritmes, op basis waarvan er beslissingen worden genomen.

Het MBUX Hyperscreen behoort niet tot de standaarduitrusting van de EQS. Het is beschikbaar als een optie. Normaal gesproken krijgt de EQS de huidige MBUX-generatie, waarbij het gaat om een combinatie van een 12,3"-scherm achter het stuur en een 12,8"-scherm in een verticale oriëntatie in het midden. Op 15 april wordt de EQS officieel onthuld.