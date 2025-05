Samsung werkt aan beeldschermen voor in zelfrijdende auto's

Samsung Display heeft zijn eerste beeldschermen voor gebruik in auto's aangekondigd. De New Digital Cockpit bestaat uit een gekromd 34"-scherm en een 15,6"-scherm. Samsung Display zegt dat het gekromde scherm deels is bedoeld voor autonome auto's.

Het 34"-scherm heeft een kromming van 700R, wat gelijkstaat aan de kromming van een cirkel met een straal van 70cm, en is bedoeld voor de bestuurder van de auto. Dergelijke schermen in auto's hebben nog niet zulke krommingen, maar Samsung Display stelt dat een gekromd scherm beter is voor de bestuurder, omdat hij of zij zo een 'optimale kijkervaring' heeft en beter kan focussen op de weg.

Dat 34"-scherm kan volgens het bedrijf ook gebruikt worden als het voertuig autonoom rijdt, om bijvoorbeeld films op te bekijken. Naast het 34"-scherm heeft Samsung Display een 15,6"-scherm voor passagiers in de auto gepresenteerd. De twee schermen zijn Samsung Displays eerste producten die specifiek zijn bedoeld voor de automarkt. Samsung zegt met de producten voornamelijk te focussen op de zelfrijdende-automarkt, omdat het bedrijf verwacht dat deze hard zal gaan groeien.