Samsung bevestigt komst QD-oled-tv van 77" en claimt 2000cd/m² paneelhelderheid

Samsung Display heeft bevestigd dat er dit jaar, naast de bestaande formaten van 55 en 65 inch, een QD-oled-tv met een diagonaal van 77 inch komt. De QD-oledpanelen die dit jaar ingezet worden, halen volgens de fabrikant een helderheid van ruim 2000cd/m².

Panelenmaker Samsung Display laat weten dat er dit jaar schermen met QD-oledpanelen uitkomen in de formaten 34, 49, 55, 65 en 77 inch, waarbij de twee eerstgenoemde formaten monitoren betreffen. Het Koreaanse The Elec schreef vorig jaar dat Samsung Display ook de productie van 27"- en 32"-panelen overwoog. Dat kan op termijn tot de komst van nog meer QD-oledmonitoren leiden, maar vooralsnog zegt Samsung Display niets over die kleinere formaten.

Het bedrijf claimt dat de QD-oledpanelen voor dit jaar een helderheid van meer dan 2000cd/m² kunnen halen dankzij een algoritme en een nieuw gebruikt materiaal in de emitterende laag van de oleds. Samsung Display schrijft dat dit de 'kleurenhelderheid van elke rgb verbetert' en dat de efficiëntie van de lichtuitstraling wordt verhoogd door het nieuwe materiaal. Dat wordt volgens de fabrikant toegepast op de blauwe laag, wat waarschijnlijk betekent dat de blauwe oleds feller worden. Dat is belangrijk, want QD-oledtechnologie gebruikt blauwe oleds met quantumdots om een deel van dat blauwe licht om te zetten in rood en groen.

Samsung Display zegt verder niets over de geclaimde 2000cd/m². Vermoedelijk is deze helderheid, als die daadwerkelijk gehaald wordt, niet mogelijk bij alle QD-oledproducten met de bovengenoemde formaten die dit jaar uitkomen. Het is aannemelijk dat de helderheid in de praktijk lager zal liggen. Het bedrijf heeft vorig jaar bijvoorbeeld geclaimd dat het paneel voor de QD-oled-tv's 1500cd/m² haalde, maar in de praktijk lag de piekhelderheid een stuk lager.

Concurrent LG heeft ook een hoge helderheid van 1800cd/m² geclaimd voor in ieder geval de nieuwe G3-oled-tv, maar ook daarbij is het de vraag in hoeverre die waarde echt gehaald wordt. De QD-oledpanelen van Samsung Display kunnen in principe een hogere helderheid halen en doen het beter op het vlak van het kleurvolume dan de woledpanelen van LG Display, al lijkt het erop dat LG met de toepassing van microlenzen probeert om bij te blijven wat piekhelderheid betreft.

Verder zegt Samsung Display het stroomverbruik van de QD-oledproducten voor dit jaar met 25 procent te hebben verlaagd ten opzichte van de modellen van vorig jaar. Dat zou gelukt zijn dankzij 'organische materialen' met een hogere efficiëntie en 'geavanceerdere AI-technologie'.