Samsung introduceert microledtelevisies vanaf 50" en S95C-tv's met QD-oledpaneel

Samsung komt in 2023 met microledtelevisies van 50 tot 140" met refreshrates van 240Hz. Dat maakt het bedrijf bekend tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf toont ook voor het eerst zijn S95C-QD-oledtelevisies en nieuwe miniledmodellen in de Neo QLED-serie.

Samsung komt dit jaar met Micro LED CX-televisies van 50", 63", 76", 89", 101", 114" en 140". Het bedrijf introduceerde eerder al microled-tv's, maar bracht die voorheen alleen uit in maten vanaf 89". De Micro LED CX-modellen krijgen volgens Digital Trends een refreshrate van 240Hz en een geadverteerde responstijd van '2 nanoseconden'. Samsung noemt geen resolutie, maar de huidige microledgeneratie van het bedrijf biedt 4k-panelen.

Microled-tv's beschikken over individuele leds voor iedere pixel. Daardoor is geen backlight nodig, omdat iedere pixel zijn eigen licht genereert, net als bij bijvoorbeeld een oledtelevisie. Pixels zijn daarnaast individueel uit te schakelen en halen een hoge helderheid. Het bedrijf deelt nog geen details over prijzen of beschikbaarheid voor de Micro LED CX-serie. De voorgaande 89"-microled-tv van het bedrijf kostte minimaal 80.000 dollar.

Bron: Samsung

S95C-QD-oleds tot 77" en met OneConnect-box

Samsung toont daarnaast voor het eerst zijn nieuwe S95C-televisies. Deze tv's beschikken over een QD-oledpaneel, net zoals de huidige S95B. Deze generatie introduceert Samsung voor het eerst een 77"-variant, die beschikbaar komt naast de bestaande maten van 55" en 65". De fabrikant zegt daarbij dat het scherm hogere helderheden en een betere kleurweergave moet bieden, maar gaat daar niet verder op in.

Samsung Display kondigde eerder al aan dat de nieuwe QD-oledpanelen van het bedrijf beschikbaar komen in meer maten en een geclaimde helderheid van 2000cd/m² halen. De S95C-televisies krijgen daarnaast een hogere refreshrate van 144Hz en een variabele refreshrate met certificering voor AMD FreeSync Premium pro.

De S95C-serie krijgt verder een nieuw 70W-speakersysteem met 4.2.2-opstelling, met daaronder een aantal speakers die naar boven zijn gericht voor Dolby Atmos-surroundsound. Volgens Tom's Guide krijgt de tv daarnaast een losse OneConnect-box, waarin de HDMI-aansluitingen en andere connectiviteit verwerkt zitten voor betere kabelmanagement. Samsung leverde dergelijke apparaten al met zijn miniled-tv's, maar deed dat vorig jaar niet met zijn QD-oledmodellen. Het bedrijf deelt nog geen details over de prijzen en releasedatum van de S95C.

Bron: Samsung

Miniled-tv's met hogere helderheid

Samsung vernieuwt verder zijn Neo QLED-serie van miniledtelevisies. De QN900C krijgt een 8k-paneel met miniledbacklight die volgens Samsung piekhelderheden tot 4000cd/m² haalt met meer dan 1000 zones voor full-array local dimming. Deze nieuwe Neo QLED 8k-televisies komen daarnaast beschikbaar in nieuwe 98"-varianten, naast de bestaande maten

De QN95C wordt het flagship-4k-model van het bedrijf en krijgt ditmaal juist alle aansluitingen aan de achterkant in plaats van een OneConnect-box, schrijft Digital Trends. Daarbij krijgt dat scherm eveneens hogere helderheden, verbeterde dimming en betere grayscale-contriole. Daarbij moeten de schermranden minder dan 20mm dik zijn. De QN900C krijgt tevens Dolby Atmos-speakers.

De televisies krijgen ook een Auto HDR Remastering-functie die hdr toe kan voegen aan sdr-content. Samsungs nieuwe producten krijgen daarnaast een chip met ondersteuning voor smarthomestandaarden Matter en Zigbee via Samsung SmartThings. Ook voor de miniledmodellen deelt Samsung nog geen details over de prijzen en beschikbaarheid.