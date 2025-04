TCL brengt 115"-miniledtelevisie 'rond mei' uit in Benelux voor 19.999 euro

TCL brengt zijn komende 115"-televisie met miniledbacklight 'rond mei' uit in de Benelux. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Tweakers. De televisie krijgt bij release een adviesprijs van 19.999 euro, zo meldt de fabrikant.

De miniledtelevisie komt in de Benelux beschikbaar onder de naam 115X955 Max, vertelt een woordvoerder van TCL desgevraagd aan Tweakers. De tv komt 'rond mei 2024' beschikbaar bij Bol, Coolblue en MediaMarkt met een adviesprijs van 19.999 euro. Het is de eerste lcd-tv met miniledbacklight van dat formaat die voor consumenten in de winkel verschijnt.

TCL kondigde zijn 115"-televisie op maandag aan tijdens de CES-beurs in Las Vegas. De televisie krijgt een miniledbacklight met 'meer dan 20.000' zones voor full-array local dimming. Daarmee moet de tv piekhelderheden tot 5000cd/m² halen. TCL zei maandag al dat de 115"-televisie naar de Verenigde Staten zou komen voor 'minder dan 20.000 dollar', maar deelde toen geen informatie over de beschikbaarheid in Europa. De Chinese fabrikant bracht eerder al een X11G-tv met 115"-diagonaal uit, maar die verscheen alleen in het thuisland van TCL.