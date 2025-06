TP Vision introduceert miniled-tv's met helderheid van 1000cd/m²

TP Vision heeft niet alleen nieuwe Philips-oled-tv's voor 2023 aangekondigd, maar ook nieuwe lcd-tv's. Daaronder bevinden zich twee modellen die voorzien zijn van een miniledbacklight en die een piekhelderheid van 1000cd/m² halen. Deze modellen krijgen Saphi als besturingssysteem.

Het gaat om de PML9308 en de PML9008, die beide over een miniledbacklight beschikken. High-end televisies met een dergelijk backlight halen doorgaans hogere helderheden dan oled-tv's, maar de genoemde 1000cd/m² is een stuk lager dan de helderheid die de eveneens aangekondigde OLED+908 haalt. Dat model moet door de integratie van een micro-lens array een helderheid van 2100cd/m² halen, ook al zal dat in de praktijk en bij de reguliere beeldmodi aanzienlijk lager liggen. Het is onbekend hoeveel individueel dimbare zones de twee nieuwe miniledmodellen hebben.

TP Vision geeft deze twee Philips-tv's de marketingnaam The Xtra mee en zegt met deze reeks miniledprestaties toegankelijker te willen maken. De 9308 komt uit in 55 en 65 inch, terwijl de 9008 beschikbaar komt in 55, 65 en 75 inch. Beide modellen beschikken over de zevende generatie van de P5-beeldprocessor en MediaTeks Pentonic 1000-chip en ondersteunen Dolby Vision bij 4k-resolutie en 120Hz. Het is niet duidelijk of de televisies een ips- of VA-paneel hebben; TP Vision suggereert dat de 9308 een beter paneel heeft dan de 9008. Duidelijk is wel dat de 9308 een beter geluidssysteem heeft. De televisies beschikken niet over Google TV of Android TV; het OS is een doorontwikkelde versie van Saphi, een eigen systeem dat op Linux is gebaseerd en erg op Google TV lijkt. De twee modellen komen vanaf de herfst beschikbaar voor nog onbekende prijzen.

De Philips 8808 en rechts de 9008

Daarnaast komt TP Vision met lcd-tv-modellen die weer iets lager worden gepositioneerd: de PUS8808 en de PUS8508. Deze midrangemodellen worden aangeduid met naam The One. Die marketingnaam is in voorgaande jaren ook gebruikt door TP Vision en moet duidelijk maken dat deze tv's over zo ongeveer alle essentiële features beschikken. De 8808 heeft een 120Hz-paneel, terwijl de 8508 niet verdergaat dan 60Hz. De 8508 kan wel 4k120-materiaal afspelen, wat gepaard gaat met een halvering van de verticale resolutie. Beide modellen krijgen Google TV en beschikken over de de P5-processor en Pentonic 1000-chip, die ook in de hierboven genoemde miniled-tv's zitten. De 8808 komt uit in beeldformaten van 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch, terwijl de 8508 beschikbaar komt in 43, 50, 55, 65 inch. Deze Philips-tv's zijn vanaf mei beschikbaar.