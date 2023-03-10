Google TV krijgt vernieuwd ontwerp van quick settings-paneel

Het homescreen van Google TV heeft een aantal wijzigingen gekregen. Een van de verschillen ten opzichte van het oude homescreen is het opnieuw ontworpen paneel voor quick settings. Het nieuwe uiterlijk daarvan wordt vanaf vrijdag uitgerold.

Het vernieuwde quick settings-menu heeft een raster van 2x2 tegels. Daarop zijn de instellingen voor wifi, screensaver, toegankelijkheid en bluetooth te wijzigen. Ook zijn nu de datum en tijd te zien, samen met een snelkoppeling naar de app met alle instellingen. Voorheen was er alleen een tegel voor het wisselen van accounts en een tegel voor de instellingen en de screensaver. Het nieuwe uiterlijk heeft wat weg van de quick settings zoals die te vinden zijn op Pixel-telefoons.

Het vernieuwde uiterlijk van het startscherm van Google TV wordt sinds 23 februari doorgevoerd. De foto van het account is in de linkerbovenhoek van het scherm te zien in tegenstelling tot rechtsboven in de vorige versies. De knop voor films en series is weggehaald. Alle inhoud van die tabbladen is verplaatst naar het 'for you'-tabblad. Google Search is samen met het Google TV-logo van links naar rechts verplaatst en het logo van Google Assistent is verdwenen. De quick settings-knop heeft de vorm van een tandwiel gekregen.

Er zit op dit moment nog wat fragmentatie in het 'Android op televisies'-landschap, dankzij de gelijktijdige aanwezigheid van Android TV en Google TV. Het is de bedoeling dat in de toekomst Google TV een vervanger wordt van Android TV. Die intentie sprak Google in 2020 uit, maar er zijn nog altijd apparaten in omloop met Android TV, hoewel die laatste wel aan terrein lijkt te winnen. Google TV doet aanbevelingen op basis van smaak en laat zich hierbij volledig leiden door inhoud waar Android TV zich laat leiden door wat apps bieden.

Van links naar rechts: het oude en nieuwe quick settings-paneel en het oude en nieuwe homescreen. Afbeeldingen: 9to5Google