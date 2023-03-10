Google TV krijgt vernieuwd ontwerp van quick settings-paneel

Het homescreen van Google TV heeft een aantal wijzigingen gekregen. Een van de verschillen ten opzichte van het oude homescreen is het opnieuw ontworpen paneel voor quick settings. Het nieuwe uiterlijk daarvan wordt vanaf vrijdag uitgerold.

Het vernieuwde quick settings-menu heeft een raster van 2x2 tegels. Daarop zijn de instellingen voor wifi, screensaver, toegankelijkheid en bluetooth te wijzigen. Ook zijn nu de datum en tijd te zien, samen met een snelkoppeling naar de app met alle instellingen. Voorheen was er alleen een tegel voor het wisselen van accounts en een tegel voor de instellingen en de screensaver. Het nieuwe uiterlijk heeft wat weg van de quick settings zoals die te vinden zijn op Pixel-telefoons.

Het vernieuwde uiterlijk van het startscherm van Google TV wordt sinds 23 februari doorgevoerd. De foto van het account is in de linkerbovenhoek van het scherm te zien in tegenstelling tot rechtsboven in de vorige versies. De knop voor films en series is weggehaald. Alle inhoud van die tabbladen is verplaatst naar het 'for you'-tabblad. Google Search is samen met het Google TV-logo van links naar rechts verplaatst en het logo van Google Assistent is verdwenen. De quick settings-knop heeft de vorm van een tandwiel gekregen.

Er zit op dit moment nog wat fragmentatie in het 'Android op televisies'-landschap, dankzij de gelijktijdige aanwezigheid van Android TV en Google TV. Het is de bedoeling dat in de toekomst Google TV een vervanger wordt van Android TV. Die intentie sprak Google in 2020 uit, maar er zijn nog altijd apparaten in omloop met Android TV, hoewel die laatste wel aan terrein lijkt te winnen. Google TV doet aanbevelingen op basis van smaak en laat zich hierbij volledig leiden door inhoud waar Android TV zich laat leiden door wat apps bieden.

Google-TVGoogle-TVGoogle-TVGoogle-TV

Van links naar rechts: het oude en nieuwe quick settings-paneel en het oude en nieuwe homescreen. Afbeeldingen: 9to5Google

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 10-03-2023 16:37 59

10-03-2023 • 16:37

59

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Reacties (59)

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Ricofizz 10 maart 2023 16:42
Zou eerder willen die sponsor zooi van de voorpagina af te halen, iemand een custom launcher aan te raden? Heb even gekeken maar kon niet veel vinden.
Voor mij vooral belangrijk dat ik de apps makkelijk terug kan vinden, zonder poespas of fancy animations, gewoon snel en efficient :)
metalhammer @Ricofizz10 maart 2023 21:00
Ik gebruik flauncher hiervoor :
https://gitlab.com/flauncher/flauncher

(enkel getest op chromecast)

[Reactie gewijzigd door metalhammer op 22 juli 2024 16:01]

Bender @Ricofizz10 maart 2023 16:45
De reden dat het apparaat zo goedkoop is is omdat er op een andere manier geld mee verdiend wordt.
Het is wel een beetje kiezen of delen..
deleenheir @Bender10 maart 2023 19:03
Ik heb er flauncher op gezet.
Via adb kan je deze als default launcher zetten.
P_Tingen @deleenheir11 maart 2023 17:52
Ik kende deze niet, maar ik lees dat je hem via google play kan installeren en dan via ButtonMapper kan toewijzen aan de HOME knop. ButtonMapper heb ik er al opgezet om met de standaard knoppen ook Videoland, HBO Max en NPO start te kunnen starten. Als flauncher overzichtelijker is (voornamelijk voor de missus) dan gaan we die zéker gebruiken.
nijntje82 @Bender10 maart 2023 16:52
Welke ad free keuzes zijn er dan? :-) Zelfs het smart platform van TV's geven ads. Shield geeft ads. Of bedoel je dan direct een tweakers oplossing een rasp pi? Dus elke consument die niet wilt knutselen heeft geen ad free alternatief?

Oprechte vraag, geen sarcasme oid.
Bender @nijntje8210 maart 2023 17:04
Volgens mij hebben de android boxen geen van alle advertenties (wel google connecties natuurlijk), Xiaomi Mi Box is een veel gebruikte maar zijn legio apparaten op ali te krijgen.
Maar er zijn ook wel google-loze android firmwares die je er op kan zetten.
hardware-lover
@Bender10 maart 2023 17:15
Dat zijn geen boxen die voorzien zijn van een officieel Android TV OS, die zijn gebaseerd op een mobiel OS. Geen Google L1 certificering en dan ook geen certificering door Netflix en Prime Video o.a., je zult het dan zonder 4k/HD weergave moeten doen.
The Zep Man
@hardware-lover10 maart 2023 17:31
Dat zijn geen boxen die voorzien zijn van een officieel Android TV OS,
De Xiaomi TV Stick 4K heeft gewoon Android TV en Widevine L1. En zo zijn er wel een paar andere alternatieven die dat hebben, zoals de Nokia Streaming Box 8010.

De vraag is alleen waarom je voor een dergelijk alternatief zou gaan als een GCwGTV vergelijkbaar geprijsd of goedkoper is. Dan moet een dergelijk apparaat wel wat toevoegen, vaak in een unieke situatie (ingebouwde ethernet, S/PDIF-uitgang, AV-uitgang, of iets dergelijks). Ook hebben andere third-parties zich qua ondersteuning nog niet bewezen zoals dat bijvoorbeeld Nvidia dat heeft gedaan met de Shield TV.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:01]

hardware-lover
@The Zep Man10 maart 2023 17:38
Als je de Mi boxjes en Sticks via Ali besteld dan staat er vaak geen EU software op maar de Chinese versie, die uitvoeringen zijn dan niet L1 gecertificeerd. Er zit verschil tussen de diverse Mi apparaten, daar dus goed voor opletten.

Prima pagina is deze om het e.e.a. op te zoeken en te vergelijken; https://www.androidtv-gui...lix-amazon-atv-certified/

[Reactie gewijzigd door hardware-lover op 22 juli 2024 16:01]

JeroenED @nijntje8210 maart 2023 17:00
correctie: Shield geeft ads omdat google die ads verplicht met hun google TV launcher. De originele launcher had geen ads. en al zeker geen ads die je niet kon uitschakelen. Hooguit een paar op voorhand geselecteerde kanalen van nextflix en amazon prime.
YoMarK @nijntje8211 maart 2023 19:32
De Shield heeft gewoon android tv en daar zitten alleen ads in de launcher. Je kan de updates voor google home verwijderen, of een alternatieve launcher instellen, B.v. Flauncher.
nijntje82 @YoMarK11 maart 2023 19:43
Huh, ik heb de shield gehad en daar zitten wel ads in, o.a. suggesties van films series van diensten die je niet hebt.
YoMarK @nijntje8212 maart 2023 08:54
Ja, dat is alleen in de launcher(Google home). De launcher is een programmaatje. Deze kan je vervangen door een andere launcher(Flauncher) b.v. en dan zijn de ads weg.
nijntje82 @YoMarK12 maart 2023 09:09
Huh , ik heb het niet over de 1% tweaker. Dat is niet representatief, maar de rest van de consumenten, die wel ads krijgen.. die werken allemaal met Google home launcher. Waarom zou je het over tweakers hebben, je weet toch dat die de uitzondering op de regel zijn? Niet boeiend dus in deze context. Dus laten we het hier weer hebben over de default waar praktisch iedereen mee werkt.. schijnbaar (hierboven benoemd) kan alleen Apple tv het volledig ad free ( zonder te 'knutselen').
maevian @nijntje8212 maart 2023 09:49
We zijn hier toch nog altijd op tweakers? OP vroeg toch om een oplossing voor zijn persoonlijke situatie, dus wat boeit het dat het voor sommige te technisch is?
Trouwens een andere launcher installeren is nog geen ander OS installeren en krijg ik nog aan men oma uitgelegd.
nijntje82 @maevian12 maart 2023 09:56
Je hebt helemaal gelijk, ga het maar lekker uitleggen !
MadJo80 @nijntje8211 maart 2023 12:36
Apple tv, die geeft bij mij geen ads.
nijntje82 @MadJo8011 maart 2023 14:57
Ook geen suggesties (ads) van streamingdiensten waar je bv niet lid van bent? Echt helemaal ad free? Interesting! :o Het kan dus wel..
rvt1 @Bender10 maart 2023 16:56
Amazon fire stick gekocht en heb eigenlijk geen last van dat soort zaken..
Bender @rvt110 maart 2023 17:05
Pushen die niet de eigen Prime dienst?
rvt1 @Bender10 maart 2023 20:18
Niet dat ik echt zie… en zeker iets waar ik geen last van heb. Nu ben ik niet bekend met Google dus dat vergelijk kan ik niet maken. Maar ik zie niets dat irritant is..
Knielen @Ricofizz10 maart 2023 16:44
Dan wordt jij wel blij van Apps only mode

Settings-->Account-->Apps Only mode
Gubbel @Knielen10 maart 2023 17:08
Nooit geweten dat dit bestaat. Hoe achterlijk dat dit alleen in te schakelen is door eerst in te loggen met een Google Account.

Tijden terug mn account ontkoppeld, vond het nogal eng worden dat ik op de minuut terug kon zien wat ik wanneer op mn tv had aangeklikt.
Tundreq @Gubbel10 maart 2023 18:45
Misschien een keer je privacy instellingen aanpassen.
https://myaccount.google.com/data-and-privacy?hl=nl

Dan kan je in ieder geval niet meer zien dat het wordt opgeslagen, want je weet nooit of google het wel of niet op slaat.
Gubbel @Tundreq10 maart 2023 22:43
Heb ik gedaan, maar ook simpelweg uitgelogd want er is geen reden om ingelogd te zijn op een tv.

Behalve dus blijkbaar als je een instelling wilt aanpassen waar absoluut geen account voor nodig zou moeten zijn.
mrakd @Knielen10 maart 2023 17:02
Merkte dat de spraak assistent dan niet meer werkt met apps only. Voor de rest prima!
slb @mrakd10 maart 2023 20:16
Dat is voor mij een reden meer om de Apps only mode te activeren :)
r4ve @Knielen10 maart 2023 17:05
Helaas geeft de apps only mode bij mij ook nog steeds suggesties. En uiteraard alleen maar suggesties van streamingdiensten die ik niet heb...
Tr1pke @r4ve10 maart 2023 17:32
:D
telenut @r4ve11 maart 2023 09:43
dank voor de info, dan moet ik dat alvast niet proberen...
Misschien is er een optie om standaard automatisch altijd dezelfde app al te openen... Ik gebruik bijna enkel Kodi
MicGlou @Knielen10 maart 2023 18:06
Apps only mode heb je nog steeds de reclames.
CrazyJoe @Knielen10 maart 2023 16:59
Hmm, vanavond eens proberen op mijn ShieldTV.
Madshark @CrazyJoe10 maart 2023 21:35
Voor de ShieldTV kun je weer een bepaalde update uninstallen, en hiervoor een auto update uitzetten, zodat je weer de oude UI krijgt.
jhr27 @Knielen10 maart 2023 17:09
Heb die zelf ook actief, maar je moet om een app te openen nog steeds langs een grote banner op de homepagina, ook al ben je niet op de geadverteerde dienst geabonneerd. Ik gebruik mijn Chromecast dan ook alleen voor HBO Max en de rest doe ik lekker via de ingebouwde apps van m’n tv, daar heb ik gelukkig geen reclame. Heb een button mapper geïnstalleerd maar probleem met de CC blijft dat apps open blijven staan en niet afsluiten, ook al zou de CC uitgaan met mijn tv via HDMI-CEC. Dacht maandag even dat er geen nieuwe aflevering van The Last of Us was maar dan moet je dus handmatig terug naar het vorige menu en de app opnieuw openen.
Jerie @Knielen10 maart 2023 19:53
Bij mij staat deze optie er niet bij.
Sured @Knielen10 maart 2023 23:38
Ooh thanks maar werkt dit ook onder Android tv?

Het lijkt nu niet te lukken op mijn nvidia shield ...
SjaakDeBeer @Ricofizz10 maart 2023 16:44
Ik heb wel wat geprobeerd maar dan vervallen direct een aantal knoppen van mijn afstandbediening aangezien de hele tv uit Android bestaat.
mark.kingoftap @Ricofizz10 maart 2023 16:46
Inderdaad. Bij mij komt elke keer bijv. Google Play Video's weer met die rij aan aangeraden content op mijn Shield TV Stick.

Gewoon een start pagina met tegeltjes/iconen met alle apps naar keuze zou het handigste zijn. Browsen en zoeken doe je toch binnen de betreffende app right?

[Reactie gewijzigd door mark.kingoftap op 22 juli 2024 16:01]

Sinester @mark.kingoftap10 maart 2023 17:01
Dan zet je toch App mode aan, is ook nog een vele male sneller.. ideaal als je niet geeft om alle zooi die meegeleverd wordt en alleen je eigen apps gebruikt

edit: is mogelijk op Chromecast TV, weet niet of zoiets ook bestaan met een Shield TV stick

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 16:01]

mark.kingoftap @Sinester10 maart 2023 18:51
Thanks. Was een hele fijne tip geweest als het inderdaad zo werkte. Helaas verschilt Google TV blijkbaar van de Google TV achtig launcher op Shield en kan dat helaas net niet. Thanks voor de tip anyway!
GrandPa-NL @Ricofizz10 maart 2023 16:48
Mee eens, zelfs als je services uitzet zoals bv Apple TV blijven er toch aanbevelingen vanuit die aanbieder verschijnen. En er "verdwijnen" apps die alleen maar terug zijn te vinden onder "Alle Apps", ook al zet je ze in een andere volgorde, knap irritant.
hardware-lover
@Ricofizz10 maart 2023 17:20
Zoiets misschien? https://gathering.tweaker...message/74698900#74698900

Niet iedereen is er van ondersteboven omdat voor sommige extra functies de premium versie aangekocht moet worden, maar noodzakelijk is het niet om deze te kunnen gebruiken.

Projectivity Launcher heet deze.
The Zep Man
@hardware-lover10 maart 2023 17:24
Je kan ook kiezen voor een open source launcher, zoals Leanback on Fire. In de startpost van het Shield TV topic wordt uitgelegd hoe je die (of een andere launcher) kan installeren op een Shield TV. Met een paar aanpassingen kan dat ook op een GCwGTV.

Er is wat voor iedereen, maar in alle gevallen moet je verder kijken dan Google's eigen prutje. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:01]

michaelkamen @Ricofizz10 maart 2023 18:52
Ik heb op mijn Shield TV de alternatieve launcher 'F launcher' geïnstalleerd. Werkt fantastisch..
.
greydutch @Ricofizz11 maart 2023 09:07
ik ben erg tevreden over de Wolf Launcher, zie https://troypoint.com/wolf-launcher/

De website is wat rommelig, maar afgezien daarvan is het een prima oplossing.
hiostu 10 maart 2023 16:55
Het homescreen van Google-TV heeft een aantal wijzigingen gekregen. Een van de verschillen ten opzichte van het oude homescreen is het opnieuw ontworpen paneel voor quick settings. Het nieuwe uiterlijk daarvan wordt vanaf vrijdag uitgerold.
Ik heb deze wijzigingen al 2 weken op mijn Google TV. Het lijkt er dus op dat ze al eerder met de uitrol zijn begonnen dan vanaf vandaag.
Matomatisch @hiostu10 maart 2023 16:56
Klopt, hier zijn deze wijzigingen ook al een tijdje aanwezig.
hardware-lover
10 maart 2023 17:27
@RardvdHoeven, onderhuids is het allemaal nog Android TV. Google TV is de omgeving in dit geval, maar het OS is nog steeds Android TV (terug te vinden in de settings), het is de GUI die anders is.
tweakradje 10 maart 2023 21:33
Meer info over tv sticks en custom launchers heb ik hier verzameld: https://sites.google.com/...evices/xiaomi-mi-tv-stick

Misschien heb je er wat aan.
g_v_rijn 10 maart 2023 17:44
Google TV heeft natuurlijk ook Bluetooth (niet eerder aan gedacht) Nu de audio gekoppelt aan mijn Bose Smart Speaker 500 - excellent geluid - geen audio bar nodig :)
robg1984 @g_v_rijn10 maart 2023 21:16
Inderdaad. Ik gebruik bluetooth om met mijn airpods te koppelen in bed zodat vrouwlief geen last heeft van het geluid ;)
Maulet 10 maart 2023 18:07
Kunnen we weer OTA- TV opnemen?
LA-384 10 maart 2023 19:34
Van links naar rechts: het oude en nieuwe quick settings-paneel en het oude en nieuwe homescreen. Afbeeldingen: 9to5Google
@RardvdHoeven Ik zie maar 3 plaatjes, zouden dat er niet 4 moeten zijn?

[Reactie gewijzigd door LA-384 op 22 juli 2024 16:01]

AverageNL Nieuwsredacteur @LA-38410 maart 2023 21:04
Mijn fout, ik had aan de gallery gesleuteld voor publicatie. Het is gefikst, dank voor het opmerken! :)

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 22 juli 2024 16:01]

rb1213 10 maart 2023 20:06
Google launcher is veel te zwaar , probeer deze Projectivy eens :
https://forum.xda-develop...jectivy-launcher.4436549/
hardware-lover
@rb121310 maart 2023 21:45
Staat tegenwoordig officieel in de Google Play Store. Van daaruit heb ik deze recentelijk geïnstalleerd.
snah001 @rb121311 maart 2023 18:07
Getest maar ik kan nergens een favorieten lijst van apps samenstellen.
Moet ik nog steeds langs ALLE geïnstalleerde apps fietsen en dat wilde ik nu net net.
De standaard launcher heeft dat zelfs.
Wellicht heb ik ergens iets gemist?
Verwijderd 12 maart 2023 09:58
Hoe installeer je de adfree launcher op de chromecast?

Gr
Rookie

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