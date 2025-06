'AV1-videocodec verovert flink marktaandeel ten koste van hevc'

De AV1-videocodec van de Alliance for Open Media wint steeds meer terrein ten opzichte van high efficiency video coding ofwel hevc, ook wel aangeduid met h265. Dat meldt een video-onderzoeker tijdens een discussie op de International Broadcasting Convention.

Krishna Rapaka, een video-onderzoeker bij Twitch en Amazon, zegt dat 'AV1 terrein wint ten opzichte van hevc en het veel marktaandeel afpakt van h265', schrijft FlatpanelsHD. Hij meldt op basis van anekdotisch bewijs dat er wat de AV1-adoptie betreft sprake is van een groei van 30 tot 40 procent per jaar. Deze groei gaat volgens hem 'behoorlijk snel'.

De onderzoeker meldt daar wel bij dat de groei momenteel nog met name gestuwd wordt door softwarematige implementaties. Hij zegt dat voor diensten als Twitch een hardwarematige ondersteuning erg belangrijk is. AV1 wordt al gebruikt door Netflix en YouTube en wat de hardware betreft hebben behoorlijk wat nieuwe smart-tv's ingebouwde ondersteuning. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor smartphones met onder meer de Snapdragon 8 Gen 2-soc; dit is de eerste Snapdragon-soc van Qualcomm die de AV1-codec ondersteunt. Daarnaast hebben Intel, AMD en Nvidia ook ondersteuning toegezegd.

Zodra de hardwarematige ondersteuning meer gemeengoed wordt, zal de adoptie van de codec waarschijnlijk nog sneller gaan. Een potentiële kink in de kabel is het EU-onderzoek naar het licentiebeleid en vooralsnog heeft Apple geen concrete plannen doorgevoerd voor de ondersteuning van AV1, ook al is het bedrijf uit Cupertino lid van de organisatie achter AV1.

AV1, ofwel AOMedia Video 1, is een codec voor videocompressie en is ontwikkeld door de Alliance for Open Media. Onder andere Google, Apple, Netflix, Facebook, LG, Microsoft en Samsung zijn daar onderdeel van. De codec wordt gezien als opvolger van Googles VP9. AV1 betreft een codec die in feite in het leven is geroepen als een reactie op de licentiechaos waar hevc mee te maken heeft. AV1 moet ook een stuk beter presteren dan VP9 of hevc, wat concreet betekent dat bijvoorbeeld dezelfde videokwaliteit mogelijk is bij lagere bitrates.