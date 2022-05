'Snapdragon 8 Gen 2 zal AV1-videocodec ondersteunen'

Qualcomm is naar verluidt van plan om in zijn aankomende Snapdragon 8 Gen 2-soc de AV1-videocodec te ondersteunen. Gebruik van deze codec kan data- en energieverbruik tijdens het streamen van content van YouTube en Netflix terugdringen.

Dat stellen bronnen van Protocol, die de spec sheets voor de chip hebben gezien. Die chip is de SM8550, wat de Snapdragon 8 Gen 2 zou zijn, aangezien voorgaande high-endsocs de namen SM8450, SM8350 enzovoort hadden. Smartphones of tablets met die chipset zijn echter nog niet aangekondigd. De bron meldt dat eind dit jaar op zijn vroegst de chips in handen van fabrikanten zullen komen, dus dat apparaten met de soc in 2023 verwacht mogen worden. Ook is het niet volledig zeker dat ondersteuning daadwerkelijk komt; de plannen kunnen nog wijzigen.

AV1 is ontwikkeld door de Alliance for Open Media. Deze organisatie is in 2015 opgericht door Microsoft, Google, Intel, Mozilla, Amazon, Netflix en Nvidia, met als doel het ontwikkelen van een betere videocompressiemethode die geschikter is voor het leveren van content over netwerken. AV1 behaalt doorgaans hogere kwaliteit op lage bitrates en de codec is royaltyvrij. Het efficiëntievoordeel van de codec zou ook ingezet kunnen worden om betere kwaliteit met dezelfde hoeveelheid data te bereiken, maar Netflix lijkt dat bijvoorbeeld niet van plan.

Hoewel AV1 goed geschikt lijkt voor gebruik bij streaming over internet, loopt de ingebruikname van de codec vertraging op door een 'kip en het ei'-verhaal wat betreft ondersteuning. Qualcomm heeft het met zijn populaire socs nooit ondersteund en ook Android-mediaspelers als de Nvidia Shield en de Chromecast met Google TV kunnen het niet hardwarematig decoderen. Dat lijkt echter bij toekomstige Android TV-apparaten wel verplicht te worden. MediaTek-socs ondersteunen het sinds 2020 en de net uitgekomen Samsung Galaxy S22, met eigen Exynos-soc, ook. Recente smart-tv's ondersteunen de codec daarnaast ook.