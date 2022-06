Gerucht: Qualcomm laat Wear 5100-soc's voor wearables op 4nm produceren

Qualcomm zal zijn nieuwe generatie Snapdragon Wear-soc’s op 4 nanometer laten bakken in plaats van de geplande 5nm. Dat schrijft WinFuture. Er komen twee varianten uit van de 5100-soc’s. Die worden volgens de Duitse website geproduceerd door Samsung.

WinFuture claimt de eerste details van de nog niet aangekondigde Snapdragon Wear 5100-socs te hebben bemachtigd en stelt dat het Amerikaanse bedrijf onlangs heeft besloten om de 5100-soc’s voor wearables op 4 nanometer te laten produceren in plaats van de geplande 5 nanometer. Dit zou voornamelijk het energieverbruik ten goede komen. De productie zou volgens de journalist van WinFuture plaatsvinden in de fabrieken van Samsung.

Volgens WinFuture komt de nieuwe Snapdragon 5100-soc uit in twee varianten: de reguliere 5100 en de 5100+. Beide chipsets beschikken naar verluidt over vier Cortex A53-cores met een snelheid van 1,7GHz. Dat is even snel als de huidige generatie Snapdragon 4100-soc's. De gpu is naar verluidt een Adreno 702 die op 700MHz draait. Beide chipsets ondersteunen lpddr4x-ramgeheugen en eMMC5.1-flashgeheugen. Het maximum aan werkgeheugen bedraagt 4GB.

De reguliere 5100-chipset wordt volgens WinFuture via het zogenaamde molded laser package geproduceerd, waardoor de soc en de energiebeheercontroller aparte componenten blijven. De 5100+ wordt via het molded embedded package gebakken. Dat zorgt ervoor dat de soc en de energiebeheercontroller geïntegreerd worden in één component. De 5100+-variant krijgt ook een zuinige co-processor mee, de QCC5100-soc, die eenvoudige taken voor zijn rekening kan nemen. Deze zuinige processor bevat ook een machinelearningcore. Het Wear 5100-platform ondersteunt volgens WinFuture Bluetooth 5.2, LTE en WLAN 802.11c via 5GHZ. 5G lijkt te ontbreken. De soc's zullen zowel Wear OS als Android kunnen draaien.