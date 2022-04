WinFuture deelt alle vermeende specs Samsung Galaxy Tab S8, Plus en Ultra

Alle specificaties van de aankomende Samsung Galaxy Tab S8, S8+ en S8 Ultra zijn mogelijk online verschenen. Het gaat om drie tablets van respectievelijk 11, 12,7 en 14,6 inch, allemaal met een Snapdragon 8 Gen 1-soc, 120Hz-verversingssnelheid en eventueel 5G-ondersteuning.

Volgens de Duitse nieuwssite WinFuture krijgt alleen de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra een notch in het scherm, waar in dat geval twee 12-megapixelcamera's in verwerkt zijn. De reguliere S8 en de Plus-variant hebben allebei één selfiecamera met dezelfde resolutie, verwerkt in de bezel. Het is voor het eerst dat Samsung een Ultra-variant in de Tab-serie uitbrengt, al werd dat al langer gesuggereerd. Naar verwachting wordt de nieuwe serie tablets op 8 februari onthuld.

De twee kleinste S8-uitvoeringen lijken wat betreft uiterlijk veel op de voorgangers, de Galaxy Tab S7 en S7+ uit 2020. Ook de vermeende afmetingen, accucapaciteit en opslag- en geheugenconfiguraties zijn vrijwel identiek. Wel zou de optie met 6GB ram vervallen. Volgens WinFuture behoudt de reguliere Tab S8 verder dezelfde tft-schermtechnologie terwijl de Plus en Ultra een oled-scherm krijgen. Het geheugen van alle uitvoeringen zou eventueel uitbreidbaar zijn met een microSD-kaartje. Tot slot zouden alle tablets met een S Pen-stylus geleverd worden.

Renders van de voor- en achterkant van de reguliere Samsung Galaxy Tab S8 en de voorkant van de Galaxy Tab S8 Ultra. Afbeeldingen via WinFuture

Specificaties Samsung Galaxy Tab S8-serie* Model Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8+ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Scherm 11"-lcd, 2560x1600px, 120Hz 12,7"-oled, 2800x1752px, 120Hz 14,8"-oled, 2960x1848px, 120Hz Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Gpu Qualcomm Adreno 730 Geheugen en opslag 8GB, 128/256GB 8GB, 128/256GB 8/16GB, 128/512GB Accucapaciteit 8000mAh 10.090mAh 11.200mAh Hoofdcamera's Primair: 13 megapixel

Groothoek: 8 megapixel Selfiecamera's 12 megapixel 12 megapixel 12 megapixel (webcamfunctie)

*Op basis van huidige geruchten