Details over Galaxy Tab S8 Ultra met 14,6"-oled verschijnen online

Samsung brengt mogelijk drie nieuwe Galaxy S-tablets uit, waarvan de grootste een oledscherm heeft van 14,6 inch. De Galaxy Tab S8 Ultra zou een van de drie tablets zijn die de opvolgers worden van de Tab S7-serie van vorig jaar.

Samsung heeft een vragenlijst naar Zuid-Koreaanse kopers van de tablets gestuurd die zouden duiden op drie toekomstige nieuwe tablets. SamMobile zag die vragenlijst en maakt daaruit op dat het om drie nieuwe exemplaren gaat met de voorlopige naam Basquiat. In plaats van twee zouden er drie tablets komen, waarvan de Basquiat 1 en Basquiat 2 de opvolgers zouden zijn van de Galaxy Tab S7 en S7+ die vorig jaar uit kwamen. Het eerste model heeft een tft-display van 11 inch met een verversingsfrequentie van 120Hz en een accu van 8000mAh die met 45W kan laden. Er zou 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslag in zitten.

Die specificaties zouden ook op de andere tablet zitten, maar met het grote verschil dat die een 12,4"-oledscherm heeft, met wel dezelfde verversingsfrequentie. De accu is met 10.090mAh ook groter.

Waar de eerste twee modellen een opvolger zijn van de Galaxy Tab S7 en S7+ is het derde model helemaal nieuw. SamMobile speculeert dat dat een Galaxy Tab S8 Ultra wordt. Die heeft een oledscherm van 14,6 inch met een verversingsfrequentie van 120Hz. De accu van het apparaat heeft een capaciteit van 12.000mAh en laadt met 45W, en de Ultra-tablet heeft 8 of 12GB geheugen en 128 of 512GB opslag.

Volgens SamMobile zouden alle tablets geleverd worden met de S Pen-stylus, en komen er 5G-modellen uit. De tablets zouden ook een 8-megapixelcamera aan de voorkant hebben en een twee camera's van 13 en 5 megapixel aan de achterkant. SamMobile zegt dat de prijzen omgerekend uitkomen op 600 euro voor de goedkoopste tablet, 918 euro voor de middelste en 1082 euro voor de Ultra-variant.