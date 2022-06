Samsung kondigt 449 euro kostende Windows-laptop met Snapdragon-soc aan

Samsung heeft de Galaxy Book Go en Go 5G gepresenteerd. Beide laptops hebben Qualcomm Snapdragon-socs aan boord, in tegenstelling tot de Galaxy Book Pro-modellen met Intel-processors. De Book Go lijkt niet in de Benelux uit te komen.

De laptop heeft een 14"-lcd met een 16:9-scherm van 1920x1080 pixels. De in april aangekondigde duurdere Galaxy Book Pro-modellen beschikken over een oledscherm. De soc is een Snapdragon 7c Gen 2, de goedkopere van de Qualcomm-socs voor laptops. De modellen beschikken over 4G. Er komt later dit jaar ook een 5G-versie, maar daarvan houdt Samsung de specificaties en het ontwerp nog onder de pet.

Behalve de Snapdragon-soc heeft de laptop 4GB of 8GB aan lpddr4x-geheugen en 64GB of 128GB aan eUFS-opslag. De laptop heeft twee USB-C-poorten en een enkele USB-A-poort, naast een microSD-kaartslot en een 3,5mm-jack. Ook is er een slot voor een nano-simkaart. De Book Go weegt 1,38kg en meet 32,4x22,5 centimeter en is 14,9mm dik. De accu heeft een capaciteit van 42,3Wh, laden kan via USB-C met 25W.

De laptop lijkt uit te komen in Europa en de VS. Er is echter nog geen Nederlandse aankondiging, maar onder meer in Duitsland komt de laptop wel uit. Dat gebeurt volgende week en bij release kost hij 449 euro. De 5G-versie, waarvan alleen bekend is dat hij de Snapdragon 8c Gen 2-soc heeft, komt later dit jaar uit. Het zijn niet de eerste Samsung-laptops met een Snapdragon-soc. Eerder verscheen bijvoorbeeld al de Galaxy Book S met een Qualcomm-soc, waarna hij ook nog verscheen met een Intel Lakefield-processor.