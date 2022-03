Samsung kondigt Galaxy A22 5G voor 229 euro aan

Samsung kondigt donderdag de Galaxy A22 5G aan. De telefoon gaat 229 euro kosten en is vanaf begin juli verkrijgbaar. De nieuwe Samsungtelefoon in de A-serie krijgt 6,6"-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz.

De Galaxy A22 5G ondersteunt zoals de naam al suggereert 5G en is daarmee ook meteen de goedkoopste Samsung-smartphone met 5G-ondersteuning. De A22 is met een adviesprijs van 229 euro wel iets duurder dan zijn voorganger de A21.

De telefoon is uitgerust met een 48-megapixelcamera, een 5-megapixel groothoekcamera en een 2-megapixeldieptecamera op de achterzijde. Aan de voorzijde zit een 8-megapixelcamera

Het standaard model van de Galaxy A22 5G heeft 4GB werkgeheugen. Ook komt er een model met 6GB ram. Voor opslag is er een model met 64GB beschikbaar en een model met 128GB.

Ook heeft de A22 een vingerafdrukscanner aan de zijkant om de telefoon te ontgrendelen. Tot slot heeft de smartphone een 5000mAh-accu en kan hij geleverd worden in drie kleuren: grijs, wit en violet.

Update, donderdag, 20.00: In het bericht stond dat de telefoon een vingerafdrukscanner aan de achterkant heeft. Dat is onjuist, deze zit aan de zijkant. Dit is aangepast in het bericht.