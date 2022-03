Samsung-smartphones krijgen AMD-gpu met ondersteuning voor raytracing en VRS

Samsung presenteert later dit jaar een Exynos-soc voor high-end smartphones met daarin een gpu die gebaseerd is op AMD's RDNA 2-architectuur. De gpu heeft ondersteuning voor raytracing en variable rate shading.

Samsung werkt sinds 2019 samen met AMD voor gpu's in zijn socs. De eerste chip met AMD-gpu zou dit jaar uit moeten komen. Samsung heeft daar zelf nog geen details over gegeven, maar AMD zegt tijdens zijn Computex-presentatie dat het gaat om een soc voor high-end smartphones en dat Samsung later dit jaar met meer details komt

De geïntegreerde gpu in de Exynos-soc is een aangepaste gpu op basis van de RDNA 2-architectuur. Diezelfde gpu-architectuur wordt gebruikt in de Radeon RX 6000-videokaarten en de gpu's van de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het was al bekend dat Samsung een gpu op basis van de RDNA-architectuur zou maken, omdat het daar een licentie voor heeft afgenomen.

Samsungs Exynos-soc met RDNA 2-gpu krijgt volgens AMD ondersteuning voor raytracing en variable rate shading. Daarmee komen die technieken voor het eerst naar smartphones. Met raytracing kunnen reflecties en schaduwen realistisch worden berekend. VRS is een techniek om bepaalde delen van het beeld met minder details te renderen, om zo rekenkracht vrij te maken voor bijvoorbeeld een hogere framerate.