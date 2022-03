Sony brengt firmware-update uit om tv's via HDMI CEC uit te kunnen schakelen

Sony heeft nieuwe firmware uitgebracht om een HDMI CEC-probleem op te lossen voor een groot aantal televisies die van 2016 tot en met 2019 uitkwamen. Door de bug konden gebruikers hun televisie niet uitschakelen via externe apparaten.

Het gaat om firmware-update v6.7165 voor onder andere de A1-, AF8- en AG8-oled-tv's van Sony. Verder staat ook het lcd-topmodel van Sony uit 2016 in de lijst, de ZD9, naast de XE90 uit 2017 en de XF90 uit 2018. Het betreft televisies van de D-, E-, F-, en G-generaties die in de tweede helft van 2016 uitkwamen of in 2017, 2018, of 2019. De bug ontstond eind vorig jaar toen deze televisies een update voor Android 9 kregen.

Volgens de fabrikant biedt de firmware een oplossing voor het probleem dat de televisie niet wordt uitgeschakeld als een via HDMI aangesloten apparaat via Bravia Sync wordt uitgeschakeld. Bravia Sync is Sony's implementatie van HDMI CEC, onderdeel van de HDMI-standaard.

HDMI CEC levert vaker problemen op, omdat de verschillende fabrikanten veelal hun eigen implementatie hebben doorgevoerd. Daardoor zijn er nogal eens combinaties van apparaten waarbij de beheerfuncties zoals het aan en uitzetten of het verhogen van het volume via een enkele afstandsbediening niet goed werkt.