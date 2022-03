Raspberry Pi RP2040-microcontroller is los te koop voor 1 dollar

De Raspberry Pi Foundation heeft zijn RP2040-microcontroller los uitgebracht. De chip kost 1 dollar per stuk. Begin dit jaar kondigde de stichting de 133MHz-microcontroller aan en verscheen er al een complete module in de vorm van de Raspberry Pi Pico.

Raspberry Pi RP2040

De losse RP2040-microcontroller is bedoeld voor mensen die hun eigen module willen maken. Het gaat om exact dezelfde chip als die op de Raspberry Pi Pico, die begin dit jaar verscheen. Verkopers van Raspberry Pi-producten gaan de microcontroller verkopen voor 1 dollar per stuk. De complete Pi Pico-module kost 4,50 euro.

Fabrikanten als Adafruit, Arduino, Sparkfun en Pimoroni konden de losse microcontroller al kopen in bulk en hebben eerder producten uitgebracht met de RP2040. De Raspberry Pi Foundation verkoopt de chip nu ook per stuk aan consumenten.

De RP2040 bestaat uit twee Arm Cortex-M0+-cores met een kloksnelheid van 133MHz. Er zit 264 kilobyte aan geheugen op de soc. De die is op 40nm gemaakt en heeft afmetingen van 2x2mm; de volledige soc zit in een QFN56-package van 7x7mm.

1,3 miljoen Raspberry Pi Pico-modules

Volgens de Raspberry Pi Foundation zijn er sinds januari meer dan 600.000 Pi Pico-modules geleverd en zijn er nog eens 700.000 besteld. Honderden mensen hebben de stichting gevraagd om de RP2040 los te leveren en daarom heeft de organisatie besloten om nu 40.000 stuks los te verkopen. Het plan was eigenlijk om dat drie maanden later te doen. In het najaar zegt de stichting zowel de Pi Pico als de losse microcontroller in grotere volumes te kunnen leveren.