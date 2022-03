Ruimtestation ISS krijgt nieuwe Raspberry Pi's voor experimenten van jongeren

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA stuurt in samenwerking met Raspberry Pi twee aangepaste Rapsberry Pi 4's naar het internationale ruimtestation ISS. Via het Astro Pi-initiatief kunnen jongeren experimenten indienen.

De nieuwe Astro Pi-computers bestaan uit een Raspberry Pi 4 Model B met 8GB ram, de High Quality-cameramodule, een Google Coral-accelerator voor machinelearning en sensoren voor kleur, licht, temperatuur, luchtvochtigheid en druk. Ook hebben de machines een accelerometer en gyroscoop. De componenten zitten in een aangepaste behuizing, die is gemaakt van aluminium en titanium.

In december worden twee van deze Astro Pi's met een SpaceX Cargo Dragon-missie naar het ISS vervoerd. Als ze daar eenmaal zijn aanbeland worden ze geïnstalleerd en kunnen ze vanaf 2022 gebruikt worden.

Via het Astro Pi-initiatief kunnen jongeren onder 19 jaar met supervisie van een leraar of mentor projecten insturen, die uitgevoerd kunnen worden op de Raspberry Pi's in het ruimtestation. Tot 29 oktober kunnen ideeën voor Mission Space Lab worden ingediend. Voor Mission Zero kunnen tot 18 maart 2022 projecten worden aangemeld.

Astro Pi is een educatieproject van de ESA in samenwerking met de Raspberry Pi-stichting. Momenteel zijn er al Astro Pi's aan boord van het ISS; die werden in december 2015 naar het ruimtestation gebracht. Volgens de Raspberry Pi-stichting hebben die exemplaren in de afgelopen jaren code gedraaid van 54.000 jongeren uit 26 landen.