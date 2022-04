Storing Russische stuwraketten duwde het ISS tijdelijk in andere positie

Het internationale ruimtestation ISS draaide afgelopen vrijdag onverwachts 57 graden om zijn eigen as doordat stuwraketten van een Russische Sojoez-module te lang bleven branden. Er vielen geen gewonden en volgens de Russische ruimtevaartorganisatie was niemand in gevaar.

Het incident vond volgens The New York Times afgelopen vrijdag plaats tijdens een controle van de Sojoez MS-18-module door de Russische astronaut Oleg Novitsky. Die module is sinds april van dit jaar aan het ISS gekoppeld en bracht de Russische actrice Yulia Peresild en regisseur Klim Shipenko dit weekend terug naar de aarde na hun korte verblijf in het ISS waar ze een film draaiden.

"Tijdens de controle werden de stuwraketten van de MS-18-module getest, maar schakelden ze zichzelf tijdelijk niet meer uit", vertelde een woordvoerster van NASA. Hierdoor draaide het Internationaal Ruimtestation 57 graden om zijn eigen as, en dat was een situatie die medewerkers van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos herstelden. Die situatie werd na een half uur verholpen en er werd geen verdere schade aan het ISS vastgesteld.

Roscosmos publiceerde een korte verklaring over het incident, maar gaf nog geen bijkomende details. Timothy Creamer, een medewerker van NASA, vermoedt dat de stuwraketten uiteindelijk toch ophielden met ontbranden nadat ze tegen een bepaalde limiet aanliepen waardoor ze zichzelf alsnog uitschakelden. NASA wacht volgens de man nog op de resultaten van het onderzoek van Roscosmos.

Update, 13u10: tegenstrijdigheid in het artikel over het ontbranden van de stuwraketten aangepast.