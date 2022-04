Rusland lanceert actrice en regisseur naar ISS voor maken van fictiefilm

Een Russische Soyuz-raket heeft dinsdag een acteur en regisseur naar ruimtestation ISS gebracht. De twee zullen samen met kosmonaut Anton Shkaplerov twaalf dagen aan boord van het ISS verblijven om daar de film De Uitdaging op te nemen.

De lancering van kosmonaut Anton Shkaplerov, regisseur Klim Shipenko en actrice Yulia Peresild is live te volgen op Youtube via de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. De drie vertrekken richting het ISS vanaf het Baikonoer Kosmodroom in Kazachstan. Shkaplerov is een ruimteveteraan die al drie keer eerder langdurig in de ruimte verbleef. Hij zal wederom meerdere maanden aan boord van het ISS blijven. Peresild en Shipenko blijven twaalf dagen aan boord van het ruimtestation.

De film Вызов of 'Uitdaging' zal gaan over een arts die zich in een maand moet voorbereiden op een levensreddende missie aan boord van het ISS om het leven van een kosmonaut te redden. Het is de eerste film die in de ruimte wordt opgenomen. Met de lancering troeft Rusland Amerikaanse plannen af van NASA en SpaceX om Tom Cruise de ruimte in te sturen voor een nieuwe actiefilm.

De twee filmmakers kregen voorafgaand aan de lancering basistraining en hebben zich voorbereid om een film te maken zonder filmcrew. Zo zal Peresild haar eigen makeup doen en doet de regisseur ook het licht en geluid. Volgens Roskosmos werd de Russische actrice Yulia Peresild gekozen uit een groep van twintig kandidaten. Deze groep moest medische, psychologische en fysieke proeven doorstaan waarna een opleiding werd gegeven die voldoende wordt geacht om deel te nemen aan ruimtevluchten. Tijdens de persconferentie vertelden Peresild en Shipenko dat ze in de training leerden hoe ze moesten reageren in noodgevallen. Ze leerden bovendien ook omgaan met gewichtsloosheid via parabolische vluchten op aarde. De 37-jarige Peresild is een bekende Russische actrice die in verschillende films en tv-series heeft gespeeld, zoals Het Gevecht van Sebastopol en recent Petrovs Griep.

Behalve een unieke film, is het idee van het project ook een experiment, in samenwerking met Roscosmos en Channel One om meer te leren over het vervoeren van niet-astronauten naar de ruimte.