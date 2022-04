Eerste ruimtemissie met alleen ruimtetoeristen aan boord is met succes afgerond

De SpaceX-missie die deze week gelanceerd werd met enkel ruimtetoeristen aan boord, is met succes afgerond. De Crew Dragon-capsule landde om 1:06 uur Nederlandse tijd in de zee aan de kust bij de Amerikaanse staat Florida.

Het volledig zelfstandige re-entry process van de Inspiration4-missie begon om 0:11 uur Nederlandse tijd, wat betekent dat het proces iets minder dan een uur heeft geduurd. Ten tijde van de terugkeer naar de atmosfeer had de capsule een snelheid van 27.000 kilometer per uur. Vlak voor het uitvouwen van de parachutes had de capsule een snelheid van 560 kilometer per uur en tijdens de daling bereikte de buitenkant van de capsule een temperatuur van bijna 2000 graden Celsius.

In totaal werden zes parachutes ingezet om de capsule af te remmen voor de landing: eerst een set van twee, die daarna losgelaten werden en opgevolgd werden door een set van nog vier. De snelheid ten tijde van de splashdown was ongeveer 24 kilometer per uur. Een half uur daarna werden ze op de GO Searcher gehesen. Dat is een zeeschip dat speciaal uitgerust is om de capsules uit de zee te halen.

Volgens een bekendmaking van SpaceX is het feit dat er alleen burgers aan boord zaten, niet de enige primeur van deze missie. Het is verder voor het eerst dat een enkele Falcon 9-booster voor de derde keer gebruikt wordt bij een bemenste vlucht, voor het eerst dat SpaceX drie Dragon-capsules tegelijk in de ruimte heeft en zou het de meest verregaande bemenste ruimtevlucht zijn sinds de Hubble-missies.

