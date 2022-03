SpaceX gaat geen nieuwe Crew Dragon-capsules meer ontwikkelen

SpaceX gaat geen nieuwe Crew Dragon-capsules meer bouwen voor het vervoeren van astronauten. Het bedrijf blijft oude capsules gebruiken, maar wil in de toekomst overstappen naar de nieuwere Starship-capsules.

SpaceX heeft momenteel drie Crew Dragon-capsules. Een vierde is nog in de maak. Reuters schrijft dat het bedrijf er daarna geen nieuwe meer bij gaat maken. Die capsules zijn wel herbruikbaar. SpaceX blijft die ook opnieuw gebruiken voor nieuwe vluchten. Daarom blijft het bedrijf nieuwe onderdelen maken voor de Crew Dragon. Ook behoudt het bedrijf de productielijn voor de Crew Dragon zodat het in de toekomst alsnog nieuwe capsules kan maken, al staat dat niet langer op de planning.

Er staan nog verschillende vluchten op de planning waarmee de Crew Dragon astronauten de ruimte in moet brengen. Tot nu toe zijn er vijf missies geweest. NASA is de belangrijkste klant; het ruimteagentschap kocht al zes vluchten naar het ISS in en daar kwamen er later nog drie bij sinds Boeings Starliner-capsules vertraging op liep.

Ondanks het succes van de Crew Dragon wil SpaceX in de toekomst inzetten op de nieuwe Starship-raket. Ceo Elon Musk zei eerder dat SpaceX mikt op een eerste operationele vlucht in mei. Het zal dan naar verwachting nog een tijd duren voordat Starship de functie van de Falcon 9 en Crew Dragon kunnen overnemen.