Starship-raket van SpaceX valt kort na eerste lancering uit elkaar

SpaceX heeft voor het eerst zijn Starship-raket gelanceerd. Het voertuig steeg, boven op de Super Heavy-booster, om 15.33 uur Nederlandse tijd op vanaf SpaceX' Starbase-lanceerbasis in Texas. De raket viel kort na de lancering uit elkaar.

SpaceX lanceerde de langverwachte raket vanaf zijn eigen lanceerbasis in Texas. Starship bestaat uit twee delen: de Super Heavy-booster en het Starship-ruimteschip. Booster 7, de specifieke booster die nu wordt gebruikt, ontstak om 15.33 uur Nederlandse tijd zijn 33 Raptor-motoren, vijf minuten later dan gepland. Daarvan leken er op de livestream enkele niet te werken.

Zo'n 2 minuten en 49 seconden na de lancering had de Starship-capsule van de booster af moeten koppelen, maar dat gebeurde niet. Daardoor begon de raket in rap tempo te bewegen, tot hij vier minuten na de lancering definitief uit elkaar brak. Het is niet duidelijk of dat kwam door de krachten die op de raket kwamen te staan of door het zelfdestructiemechanisme.

Het ging hoe dan ook om een testvlucht van de raket. Die had niet in een baan om de aarde moeten komen, maar met negentig minuten wel bijna een volledige orbit moeten maken. Dat is niet gebeurd. SpaceX-commentatoren noemden de vlucht op de livestream alsnog een gedeeltelijk succes, omdat het bedrijf ervan zou hebben geleerd. SpaceX erkent dat zelf ook op Twitter. Het bedrijf noemt nog geen oorzaak.

Starship is SpaceX' nieuwe generatie raket. Het bedrijf werd groot met de Falcon 9, een herbruikbare raket die inmiddels een van de hoogste succesaantallen in de ruimtevaartsector heeft. SpaceX heeft echter altijd zijn hoop voor de toekomst op Starship gevestigd. Het doel van die raketinstallatie is om volledig herbruikbaar te worden, met een verticaal landende booster met ruimteschip. Tijdens de testvlucht landden de booster noch het ruimteschip zoals bedoeld, maar vielen ze terug in de oceaan.