Lancering van Falcon 9-raket van SpaceX mislukt voor het eerst sinds 2015

Voor het eerst sinds 2015 is een satellietlancering met een Falcon 9-raket van SpaceX mislukt. De eerste trap steeg succesvol op en landde weer, maar de motor van de tweede trap ontplofte bij het ontsteken daarvan. Hierdoor zijn twintig Starlink-satellieten mogelijk onbruikbaar geworden.

De Falcon 9-raket steeg om 04.35 uur Nederlandse tijd op vanaf Vandenberg Space Force Base in Californië. De raket had twintig Starlink-satellieten aan boord. De lancering leek aanvankelijk succesvol doordat de Falcon 9 succesvol opsteeg en enkele minuten later verticaal op een schip in de oceaan landde. Het probleem ontstond bijna een uur na de lancering, toen de Merlin-motor in de tweede trap opnieuw moest ontsteken om de satellieten in de juiste aardbaan te krijgen.

De livestream voor de lancering was tegen die tijd al afgelopen, maar SpaceX bevestigt op X dat de tweedetrapmotor 'zijn tweede ontbranding niet volbracht'. "Als gevolg zijn de Starlink-satellieten in een lagere aardbaan gekomen dan de bedoeling was", meldt het bedrijf.

SpaceX-oprichter Elon Musk zegt in een ander bericht dat de motor een 'rud' meemaakte. Deze rapid unscheduled disassembly is SpaceX-codetaal voor een explosie of andere mislukking. Het bedrijf zegt nog te onderzoeken wat er mis ging. Musk bevestigt dat de satellieten wel in een baan om de aarde zijn gekomen, maar te laag zitten om ze naar de juiste baan te brengen. Musk erkent dat de kans klein is dat dit alsnog lukt.

De mislukte lancering is een unicum voor SpaceX. Dat bedrijf heeft al sinds juni 2015 geen lancering meegemaakt die niet succesvol was, althans niet bij een operationele vlucht. Destijds explodeerde een Falcon-raket met een Dragon-capsule aan boord. Sindsdien heeft het bedrijf alleen nog succesvolle lanceringen uitgevoerd met de Falcon 9, die een recordaantal lanceringen op zijn naam heeft staan. Alleen al in 2024 lanceerde het bedrijf 69 Falcon-raketten. Deze lancering was de 354e van een Falcon 9 en de eerste mislukking sinds 335 lanceringen.