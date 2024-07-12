Wikipedia krijgt donkere modus op desktop

De website van Wikipedia krijgt een donkere modus. De encyclopedie heeft een experimentele versie van die darkmode geïmplementeerd in de standaardweergave van de webapp. Deze optie werkt op dit moment alleen nog voor ingelogde gebruikers als bèta.

De darkmode is vooralsnog alleen te gebruiken voor ingelogde gebruikers. Dat kan zowel op de Engelstalige, internationale variant van de encyclopedie, maar ook op de Nederlandse. Nederlandse gebruikers moeten wel eerst de Leestoegankelijkheid inschakelen onder bètafeatures. De donkere modus bevindt zich in de instellingen onder de gebruikersvoorkeuren. Wikipedia heeft de donkere modus niet officieel aangekondigd, maar schrijft op een supportpagina wel dat die er 'sinds juli' is.

De donkere modus kan alleen worden gebruikt bij de Vector 2022-weergave, wat de standaardweergave van Wikipedia is. Hoewel de dienst ook andere weergaven aanbiedt, is de darkmode daar dus nog niet beschikbaar. Wikipedia verwijst naar het kleurenschema van de Wikimedia Foundation voor gebruik van het kleurenpalet.

Wikipedia had voorheen alleen donkere modus op de mobiele apps voor zowel Android als iOS. Ook de mobiele weergave was in donkere modus te gebruiken, maar de hoofdwebsite voor desktop was dat niet. Het gaat voorlopig nog om een test; Wikipedia schrijft dat ook niet-ingelogde gebruikers in de toekomst de donkere modus kunnen inschakelen, maar alleen als de testfase is afgerond.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat alleen Engelstalige gebruikers de darkmode kunnen gebruiken, maar Nederlandse gebruikers kunnen dat ook.